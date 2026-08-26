Что включить в рацион для красивых волос: продукт с витамином D

Красивая девушка, полезные продукты. Фото: magnific

Жирную рыбу уже давно рекомендуют добавить в рацион, но для этого вовсе не обязательно покупать дорогой лосось. Обычные сардины содержат омега-3, витамин D, B12, белок и ряд минералов, поэтому могут стать простым способом разнообразить ежедневное меню. Разбираемся, чем сардины полезны для мозга, волос и кожи и кому этот продукт подходит не всегда.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на Vogue расскажет об этом подробнее.

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Чем полезны сардины

Сардины часто остаются в тени более "статусной" рыбы, хотя по составу им есть что предложить. В них много:

полноценного белка;

витаминов D и B12;

омега-3 жирных кислот;

йода;

селена;

железа;

кальция и калия.

Именно омега-3 делают жирную рыбу важной частью рациона. Эти жирные кислоты нужны организму для нормальной работы мозга и нервной системы. Витамин B12 также участвует в работе нервной системы, а его достаточное количество важно для нормального кроветворения.

В сардинах также содержится витамин D. Он необходим не только для прочности костей — организм использует его для работы иммунной системы и поддержания нормального обмена веществ. Поэтому сардины могут быть одним из продуктов, которые помогают получать этот витамин с пищей.

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Что это дает волосам и коже

Волосы, кожа и ногти нуждаются в белке, жирных кислотах, витаминах и минералах, а сардины содержат сразу несколько таких питательных веществ.

Бутерброды с рыбой. Фото из Instagram

Белок необходим для синтеза кератина — основного компонента волос и ногтей. Омега-3 участвуют в поддержании нормального состояния клеточных мембран, а витамин B12 необходим для нормальной работы организма в целом. Поэтому регулярное употребление рыбы может быть полезной частью рациона, если питание сбалансировано.

Впрочем, одна порция сардин не сделает волосы гуще за несколько дней и не устранит морщины. Пища действует не так быстро: результат зависит от всего рациона, образа жизни и состояния здоровья.

Можно ли есть консервированные сардины

Консервированные сардины — вполне практичный вариант, ведь свежую рыбу сложно регулярно покупать или готовить. При выборе стоит обратить внимание на состав и количество соли. Если есть возможность, лучше не брать продукт с избытком натрия.

Сардины в оливковом масле также могут быть хорошим выбором, но нужно помнить о калорийности самого масла. А если вы контролируете потребление соли, обращайте внимание именно на этот показатель на этикетке.

Кому следует быть осторожным с сардинами

Несмотря на питательность, это не универсальный продукт для всех. Сардины содержат пурины, поэтому людям с подагрой или повышенным уровнем мочевой кислоты следует согласовать их количество в рационе с врачом. Соленые консервы также не лучший выбор для тех, кому нужно ограничивать потребление натрия.

И еще один важный момент — аллергия на рыбу. Если она есть, польза от омега-3 или витамина D не имеет значения: такой продукт нужно исключить.

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