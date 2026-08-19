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Главная Мода Контрастный душ: почему его считают полезной косметической привычкой

Контрастный душ: почему его считают полезной косметической привычкой

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 06:38
Контрастный душ очень полезен по утрам: почему его стоит включить в ежедневную рутину
Девушка в душе. Фото: magnific

Если контрастный душ до сих пор ассоциируется у вас только со спортсменами и поклонниками закаливания, самое время взглянуть на него по-другому. Это простая утренняя привычка, которая занимает всего несколько минут. Чередование теплой и прохладной воды помогает быстрее проснуться, почувствовать прилив энергии и освежить кожу. Главное — не начинать сразу с ледяной воды.

Новини.LIVE расскажет о пользе контрастного душа подробнее.

Что такое контрастный душ

Контрастный душ — это чередование теплой и прохладной воды во время одной процедуры. Тепло расширяет сосуды, а холод их сужает. Благодаря смене температуры активизируются кровообращение и нервная система, поэтому после душа многие люди чувствуют бодрость.

Чем полезен контрастный душ

  1. Помогает проснуться. Прохладная вода стимулирует нервную систему, поэтому сонливость проходит быстрее, а концентрация повышается.
  2. Улучшает кровообращение. Чередование температур заставляет сосуды реагировать на изменения, благодаря чему усиливается кровоток.
  3. Уменьшает отечность. Прохладная вода может помочь освежить лицо утром и уменьшить припухлость.
  4. Облегчает самочувствие после тренировки. Контрастный душ может временно уменьшить чувство усталости и скованности мышц. В то же время очень холодная вода сразу после силовых упражнений — не лучший вариант для тех, кто работает над набором мышечной массы.
  5. Улучшает самочувствие. Кратковременное воздействие прохладной воды активизирует организм и может подарить ощущение прилива энергии.

При этом контрастный душ не сжигает жир и не избавляет от целлюлита. Эффект более подтянутой кожи после процедуры может быть лишь временным.

Как правильно начать

Не нужно сразу становиться под ледяную воду. Сначала примите обычный теплый душ, а в конце на 15–20 секунд включите прохладную воду. Затем вернитесь к теплой. Для начала достаточно 2 циклов.

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Через неделю можно увеличить прохладный этап до 20–30 секунд и сделать 3 цикла. Если организм привык, постепенно снижайте температуру.

Во время процедуры дышите спокойно и не задерживайте дыхание. Если вода кажется слишком холодной, сделайте ее теплее — заставлять себя терпеть не нужно.

Оптимальная продолжительность контрастного душа — около 3–6 минут. Для большинства людей вполне достаточно комфортно прохладной воды, а не ледяной.

Кому следует быть осторожными

Перед регулярными процедурами людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, неконтролируемой гипертензией, нарушениями сердечного ритма или синдромом Рейно лучше проконсультироваться с врачом. Не стоит принимать холодный душ при температуре, острой инфекции или сильном истощении.

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тренды привычки красота уход за кожей
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

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