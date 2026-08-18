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Главная Мода Морщины после 40: как ухаживать за кожей и что помогает

Морщины после 40: как ухаживать за кожей и что помогает

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 09:58
Как бороться с морщинами после 40: все, что полезно знать
Женщина делает массаж лица. Фото: magnific

Морщины не исчезают от одного дорогого крема или визита к косметологу. На то, как быстро меняется кожа, влияют сон, питание, движение, вода и привычки, которые мы повторяем каждый день. Если постоянно не высыпаться, мало двигаться или плохо питаться, одного крема будет недостаточно.

Новини.LIVE расскажет о трех простых вещах, на которые стоит обратить внимание, если хочется дольше сохранять кожу ухоженной.

Пересмотрите рацион

Не нужно садиться на жесткую диету или отказываться от всех любимых продуктов. Важнее, чтобы в рационе регулярно присутствовали овощи, фрукты, бобовые, орехи, рыба, мясо и крупы. Жареное, очень соленое и чрезмерно сладкое лучше не делать основой меню.

  • И еще один момент — не стоит постоянно есть до ощущения тяжести. Нормальный режим питания гораздо полезнее постоянных экспериментов с диетами.

Не забывайте о воде

Совет выпивать ровно два литра воды в день подходит далеко не всем. Потребность в жидкости зависит от погоды, физической активности, питания и других условий. Поэтому лучше ориентироваться на собственное самочувствие и не заставлять себя пить вопреки воле.

Больше двигайтесь и нормально спите

Ежедневная активность не обязательно означает тренировки в спортзале. Быстрая прогулка, зарядка, плавание или йога тоже подойдут. Главное — не проводить весь день сидя.

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А вот со сном лучше не шутить. Постоянный недосып сказывается не только на настроении и работоспособности, но и на том, как выглядит ваше лицо. Старайтесь спать около семи-девяти часов и не превращать ночь во время для работы или бесконечного пролистывания телефона.

И, конечно, стоит отказаться от курения. Оно точно не помогает коже дольше оставаться молодой. Уход, косметологические процедуры и качественная косметика могут дополнять эти привычки, но начинать стоит именно с них.

Ранее мы писали о том, что стоит пересмотреть в уходе за кожей женщинам после 60 лет. Для зрелой кожи важно подобрать крем с хорошим составом.

Также Новини.LIVE сообщали, почему нужно изменить подход к уходу за кожей летом. Высокая температура приводит к потере влаги кожи, поэтому ей требуется дополнительное увлажнение.

красота полезные советы морщины женщины после 40 уход за кожей
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

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