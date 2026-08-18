Як боротися зі зморшками після 40: все, що буде корисно знати

Жінка робить масаж обличчя. Фото: magnific

Зморшки не зникають від одного дорогого крему чи походу до косметолога. На те, як швидко змінюється шкіра, впливають сон, харчування, рух, вода та звички, які ми повторюємо щодня. Якщо постійно не висипатися, мало рухатися або погано харчуватися, одного крему буде недостатньо.

Новини.LIVE розповість про три прості речі, на які варто звернути увагу, якщо хочеться довше зберігати шкіру доглянутою.

Перегляньте харчування

Не потрібно сідати на жорстку дієту або відмовлятися від усіх улюблених продуктів. Важливіше, щоб у раціоні регулярно були овочі, фрукти, бобові, горіхи, риба, м’ясо та крупи. Смажене, дуже солоне й надмірно солодке краще не робити основою меню.

І ще один момент — не варто постійно їсти до відчуття важкості. Нормальний режим харчування набагато корисніший за постійні експерименти з дієтами.

Не забувайте про воду

Порада випивати рівно два літри води на день підходить далеко не всім. Потреба в рідині залежить від погоди, фізичної активності, харчування та інших умов. Тому краще орієнтуватися на власне самопочуття і не змушувати себе пити через силу.

Більше рухайтеся і нормально спіть

Щоденна активність не обов’язково означає тренування в спортзалі. Швидка прогулянка, зарядка, плавання чи йога теж підходять. Головне — не проводити весь день сидячи.

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А от зі сном краще не жартувати. Постійний недосип позначається не лише на настрої та працездатності, а й на тому, який вигляд має обличчя. Намагайтеся спати близько семи-дев’яти годин і не перетворювати ніч на час для роботи чи нескінченного гортання телефона.

І, звісно, варто відмовитися від куріння. Воно точно не допомагає шкірі довше залишатися молодою. Догляд, косметологічні процедури та якісна косметика можуть доповнювати ці звички, але починати варто саме з них.

Раніше ми писали про те, що варто переглянути в догляді за шкірою жінкам після 60 років. Зрілій шкірі важливо підібрати крем з гарним складом.

Також Новини.LIVE повідомляли, чому потрібно змінити підхід до догляду за шкірою влітку. Висока температура приводить до втрати вологи шкіри, тому їй потрібне додаткове зволоження.