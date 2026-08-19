Контрастний душ дуже корисний вранці: чому його варто додати до щоденної рутини

Дівчина в душі. Фото: magnific

Якщо контрастний душ досі асоціюється у вас лише зі спортсменами та прихильниками загартовування, саме час поглянути на нього інакше. Це проста ранкова звичка, яка займає всього кілька хвилин. Чергування теплої та прохолодної води допомагає швидше прокинутися, відчути прилив енергії та освіжити шкіру. Головне — не починати одразу з крижаної води.

Новини.LIVE розповість про користь контрастного душу більше.

Що таке контрастний душ

Контрастний душ — це чергування теплої та прохолодної води під час однієї процедури. Тепло розширює судини, а холод їх звужує. Через зміну температури активізується кровообіг і нервова система, тому після душу багато людей відчувають бадьорість.

Чим корисний контрастний душ

Допомагає прокинутися. Прохолодна вода стимулює нервову систему, тому сонливість проходить швидше, а концентрація підвищується. Покращує кровообіг. Чергування температур змушує судини реагувати на зміни, завдяки чому посилюється кровотік. Зменшує набряклість. Прохолодна вода може допомогти освіжити обличчя вранці та зменшити припухлість. Полегшує стан після тренування. Контрастний душ може тимчасово зменшити відчуття втоми та скутості м'язів. Водночас дуже холодна вода одразу після силових вправ не найкращий варіант для тих, хто працює над набором м'язової маси. Покращує самопочуття. Короткий вплив прохолодної води активізує організм і може подарувати відчуття енергії.

При цьому контрастний душ не спалює жир і не позбавляє целюліту. Ефект більш підтягнутої шкіри після процедури може бути лише тимчасовим.

Як правильно почати

Не потрібно відразу ставати під крижану воду. Спочатку прийміть звичайний теплий душ, а наприкінці на 15–20 секунд увімкніть прохолодну воду. Потім поверніться до теплої. Для початку достатньо 2 циклів.

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Через тиждень можна збільшити прохолодний етап до 20–30 секунд і зробити 3 цикли. Якщо організм звик, поступово знижуйте температуру.

Під час процедури дихайте спокійно і не затримуйте подих. Якщо вода здається надто холодною, зробіть її теплішою — змушувати себе терпіти не потрібно.

Оптимальна тривалість контрастного душу — близько 3–6 хвилин. Для більшості людей цілком достатньо комфортно прохолодної води, а не крижаної.

Кому варто бути обережними

Перед регулярними процедурами краще порадитися з лікарем людям із серцево-судинними захворюваннями, неконтрольованою гіпертензією, порушеннями серцевого ритму або синдромом Рейно. Не варто приймати холодний душ під час температури, гострої інфекції чи сильного виснаження.

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