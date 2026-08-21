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Главная Мода Как приготовить маску для лица от морщин в домашних условиях

Как приготовить маску для лица от морщин в домашних условиях

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2026 06:45
Простые маски для лица: домашний уход, помогающий уменьшить проявления морщин
Девушка в маске. Фото: magnific

С возрастом кожа постепенно теряет влагу и упругость. На лице могут становиться более заметными мелкие морщины, сухость и неровный тон. Полностью остановить эти изменения невозможно, но правильный домашний уход помогает поддерживать кожу в хорошем состоянии. Маски, которые можно приготовить самостоятельно, не заменят профессиональные косметологические процедуры. Однако они могут стать приятным дополнением к ежедневному уходу.

Новини.LIVE расскажет, какие маски для лица можно сделать дома.

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Маска из банана и меда

Этот вариант подойдет тем, у кого сухая кожа. Для приготовления понадобится:

  • половина спелого банана;
  • 1 чайная ложка меда;
  • 1 чайная ложка натурального йогурта без сахара.

Разомните банан вилкой до однородной массы. Добавьте мед и йогурт, после чего хорошо перемешайте. Нанесите смесь на чистое лицо, не затрагивая область вокруг глаз. Оставьте на 10–15 минут, а затем смойте теплой водой.

Маска из авокадо и алоэ

Такой состав можно попробовать, если коже не хватает влаги и она выглядит тусклой.

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Возьмите:

  • 1 столовую ложку мякоти спелого авокадо;
  • 1 столовую ложку геля алоэ вера;
  • несколько капель оливкового масла.

Разомните авокадо, добавьте алоэ и масло. Перемешайте до однородности и нанесите тонким слоем на лицо. Через 15 минут смойте маску водой и нанесите увлажняющий крем.

Домашняя маска с крахмалом

Так называемую "маску-ботокс" часто рекомендуют в домашних рецептах для кожи с морщинами. Важно понимать, что крахмальная маска не может действовать так же, как настоящая косметологическая процедура с ботулотоксином. Она может лишь временно сделать кожу более гладкой на вид благодаря увлажнению и пленкообразующему эффекту.

Для маски понадобятся:

  • 1 столовая ложка кукурузного крахмала;
  • примерно 100 мл воды;
  • 1 столовая ложка морковного сока;
  • 1 чайная ложка жирной сметаны.

Сначала разведите крахмал в небольшом количестве холодной воды. Затем добавьте оставшуюся воду и поставьте смесь на слабый огонь. Постоянно помешивайте, пока масса не станет густой. После этого дайте ей остыть.

Добавьте морковный сок и сметану, перемешайте и нанесите на очищенную кожу. Не наносите средство на область вокруг глаз. Через 10–15 минут смойте маску и нанесите обычный увлажняющий крем.

Как часто можно делать домашние маски

Не стоит наносить маски ежедневно. Для большинства домашних рецептов достаточно 1 раза в неделю. Если кожа хорошо переносит средство, некоторые увлажняющие маски можно использовать до двух раз в неделю.

Но маски не стоит воспринимать как основное средство борьбы с морщинами. Гораздо важнее ежедневно использовать увлажняющий крем и средство с SPF, поскольку ультрафиолетовое излучение ускоряет появление возрастных изменений.

Также перед нанесением любой домашней маски желательно проверить реакцию кожи на небольшом участке. Мед, эфирные масла и некоторые другие натуральные компоненты могут вызвать раздражение или аллергическую реакцию. Если кожа чувствительная, лучше выбирать максимально простые составы без большого количества ингредиентов.

Ранее мы писали о том, какие компоненты должны входить в состав хорошего крема для лица, которым пользуются каждый день. От состава зависит, какие ваши потребности будет удовлетворять крем.

Также Новини.LIVE сообщали, что касторовое масло будет полезно в уходе за волосами. В частности, оно подойдет обладательницам сухих волос.

красота рецепт как ухаживать за лицом женщины за 50 лет уход за кожей
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

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