Простые маски для лица: домашний уход, помогающий уменьшить проявления морщин

Как приготовить маску для лица от морщин в домашних условиях
С возрастом кожа постепенно теряет влагу и упругость. На лице могут становиться более заметными мелкие морщины, сухость и неровный тон. Полностью остановить эти изменения невозможно, но правильный домашний уход помогает поддерживать кожу в хорошем состоянии. Маски, которые можно приготовить самостоятельно, не заменят профессиональные косметологические процедуры. Однако они могут стать приятным дополнением к ежедневному уходу.
Новини.LIVE расскажет, какие маски для лица можно сделать дома.
Маска из банана и меда
Этот вариант подойдет тем, у кого сухая кожа. Для приготовления понадобится:
- половина спелого банана;
- 1 чайная ложка меда;
- 1 чайная ложка натурального йогурта без сахара.
Разомните банан вилкой до однородной массы. Добавьте мед и йогурт, после чего хорошо перемешайте. Нанесите смесь на чистое лицо, не затрагивая область вокруг глаз. Оставьте на 10–15 минут, а затем смойте теплой водой.
Маска из авокадо и алоэ
Такой состав можно попробовать, если коже не хватает влаги и она выглядит тусклой.
Возьмите:
- 1 столовую ложку мякоти спелого авокадо;
- 1 столовую ложку геля алоэ вера;
- несколько капель оливкового масла.
Разомните авокадо, добавьте алоэ и масло. Перемешайте до однородности и нанесите тонким слоем на лицо. Через 15 минут смойте маску водой и нанесите увлажняющий крем.
Домашняя маска с крахмалом
Так называемую "маску-ботокс" часто рекомендуют в домашних рецептах для кожи с морщинами. Важно понимать, что крахмальная маска не может действовать так же, как настоящая косметологическая процедура с ботулотоксином. Она может лишь временно сделать кожу более гладкой на вид благодаря увлажнению и пленкообразующему эффекту.
Для маски понадобятся:
- 1 столовая ложка кукурузного крахмала;
- примерно 100 мл воды;
- 1 столовая ложка морковного сока;
- 1 чайная ложка жирной сметаны.
Сначала разведите крахмал в небольшом количестве холодной воды. Затем добавьте оставшуюся воду и поставьте смесь на слабый огонь. Постоянно помешивайте, пока масса не станет густой. После этого дайте ей остыть.
Добавьте морковный сок и сметану, перемешайте и нанесите на очищенную кожу. Не наносите средство на область вокруг глаз. Через 10–15 минут смойте маску и нанесите обычный увлажняющий крем.
Как часто можно делать домашние маски
Не стоит наносить маски ежедневно. Для большинства домашних рецептов достаточно 1 раза в неделю. Если кожа хорошо переносит средство, некоторые увлажняющие маски можно использовать до двух раз в неделю.
Но маски не стоит воспринимать как основное средство борьбы с морщинами. Гораздо важнее ежедневно использовать увлажняющий крем и средство с SPF, поскольку ультрафиолетовое излучение ускоряет появление возрастных изменений.
Также перед нанесением любой домашней маски желательно проверить реакцию кожи на небольшом участке. Мед, эфирные масла и некоторые другие натуральные компоненты могут вызвать раздражение или аллергическую реакцию. Если кожа чувствительная, лучше выбирать максимально простые составы без большого количества ингредиентов.
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