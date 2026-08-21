Простые маски для лица: домашний уход, помогающий уменьшить проявления морщин

Девушка в маске. Фото: magnific

С возрастом кожа постепенно теряет влагу и упругость. На лице могут становиться более заметными мелкие морщины, сухость и неровный тон. Полностью остановить эти изменения невозможно, но правильный домашний уход помогает поддерживать кожу в хорошем состоянии. Маски, которые можно приготовить самостоятельно, не заменят профессиональные косметологические процедуры. Однако они могут стать приятным дополнением к ежедневному уходу.

Новини.LIVE расскажет, какие маски для лица можно сделать дома.

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Маска из банана и меда

Этот вариант подойдет тем, у кого сухая кожа. Для приготовления понадобится:

половина спелого банана;

1 чайная ложка меда;

1 чайная ложка натурального йогурта без сахара.

Разомните банан вилкой до однородной массы. Добавьте мед и йогурт, после чего хорошо перемешайте. Нанесите смесь на чистое лицо, не затрагивая область вокруг глаз. Оставьте на 10–15 минут, а затем смойте теплой водой.

Маска из авокадо и алоэ

Такой состав можно попробовать, если коже не хватает влаги и она выглядит тусклой.

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Возьмите:

1 столовую ложку мякоти спелого авокадо;

1 столовую ложку геля алоэ вера;

несколько капель оливкового масла.

Разомните авокадо, добавьте алоэ и масло. Перемешайте до однородности и нанесите тонким слоем на лицо. Через 15 минут смойте маску водой и нанесите увлажняющий крем.

Домашняя маска с крахмалом

Так называемую "маску-ботокс" часто рекомендуют в домашних рецептах для кожи с морщинами. Важно понимать, что крахмальная маска не может действовать так же, как настоящая косметологическая процедура с ботулотоксином. Она может лишь временно сделать кожу более гладкой на вид благодаря увлажнению и пленкообразующему эффекту.

Для маски понадобятся:

1 столовая ложка кукурузного крахмала;

примерно 100 мл воды;

1 столовая ложка морковного сока;

1 чайная ложка жирной сметаны.

Сначала разведите крахмал в небольшом количестве холодной воды. Затем добавьте оставшуюся воду и поставьте смесь на слабый огонь. Постоянно помешивайте, пока масса не станет густой. После этого дайте ей остыть.

Добавьте морковный сок и сметану, перемешайте и нанесите на очищенную кожу. Не наносите средство на область вокруг глаз. Через 10–15 минут смойте маску и нанесите обычный увлажняющий крем.

Как часто можно делать домашние маски

Не стоит наносить маски ежедневно. Для большинства домашних рецептов достаточно 1 раза в неделю. Если кожа хорошо переносит средство, некоторые увлажняющие маски можно использовать до двух раз в неделю.

Но маски не стоит воспринимать как основное средство борьбы с морщинами. Гораздо важнее ежедневно использовать увлажняющий крем и средство с SPF, поскольку ультрафиолетовое излучение ускоряет появление возрастных изменений.

Также перед нанесением любой домашней маски желательно проверить реакцию кожи на небольшом участке. Мед, эфирные масла и некоторые другие натуральные компоненты могут вызвать раздражение или аллергическую реакцию. Если кожа чувствительная, лучше выбирать максимально простые составы без большого количества ингредиентов.

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