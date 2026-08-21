Прості маски для обличчя: домашній догляд, який допомагає зменшити прояви зморшок

Дівчина з маскою на обличчі. Фото: magnific

З віком шкіра поступово втрачає вологу та пружність. На обличчі можуть ставати помітнішими дрібні зморшки, сухість і нерівний тон. Повністю зупинити ці зміни неможливо, але правильний домашній догляд допомагає підтримувати шкіру в хорошому стані. Маски, які можна приготувати самостійно, не замінять професійні косметологічні процедури. Проте вони можуть стати приємним доповненням до щоденного догляду.

Новини.LIVE розповість, які маски для обличчя можна зробити вдома.

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Маска з банана та меду

Цей варіант підійде тим, в кого суха шкіра. Для приготування знадобиться:

половина стиглого банана;

1 чайна ложка меду;

1 чайна ложка натурального йогурту без цукру.

Банан розімніть виделкою до однорідної маси. Додайте мед і йогурт, після чого добре перемішайте. Нанесіть суміш на чисте обличчя, не зачіпаючи ділянку навколо очей. Залиште на 10–15 хвилин, а потім змийте теплою водою.

Маска з авокадо та алое

Такий склад можна спробувати, якщо шкірі не вистачає вологи та вона має тьмяний вигляд.

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Візьміть:

1 столову ложку м’якоті стиглого авокадо;

1 столову ложку гелю алое вера;

кілька крапель оливкової олії.

Розімніть авокадо, додайте алое та олію. Перемішайте до однорідності й нанесіть тонким шаром на обличчя. Через 15 хвилин змийте маску водою та скористайтеся зволожувальним кремом.

Домашня маска з крохмалем

Так звану "маску-ботокс" часто радять у домашніх рецептах для шкіри зі зморшками. Важливо розуміти, що крохмальна маска не може діяти так само, як справжня косметологічна процедура з ботулотоксином. Вона може лише тимчасово зробити шкіру більш гладкою на вигляд завдяки зволоженню та плівкоутворювальному ефекту.

Для маски знадобляться:

1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;

приблизно 100 мл води;

1 столова ложка морквяного соку;

1 чайна ложка жирної сметани.

Спочатку розмішайте крохмаль у невеликій кількості холодної води. Потім додайте решту води та поставте суміш на слабкий вогонь. Постійно помішуйте, поки маса не стане густою. Після цього залиште її охолонути.

Додайте морквяний сік і сметану, перемішайте та нанесіть на очищену шкіру. Не наносіть засіб на область навколо очей. Через 10–15 хвилин змийте маску та нанесіть звичайний зволожувальний крем.

Як часто можна робити домашні маски

Не варто наносити маски щодня. Для більшості домашніх рецептів достатньо 1 разу на тиждень. Якщо шкіра добре переносить засіб, деякі зволожувальні маски можна використовувати до двох разів на тиждень.

Але маски не варто сприймати як основний засіб боротьби зі зморшками. Набагато важливіше щодня використовувати зволожувальний крем і засіб із SPF, оскільки ультрафіолетове випромінювання прискорює появу вікових змін.

Також перед нанесенням будь-якої домашньої маски бажано перевірити реакцію шкіри на невеликій ділянці. Мед, ефірні олії та деякі інші натуральні компоненти можуть викликати подразнення або алергічну реакцію. Якщо шкіра чутлива, краще обирати максимально прості склади без великої кількості інгредієнтів.

Раніше ми писали про те, які компоненти мають бути в складі хорошого крему для обличчя, яким користуються кожен день. Від складу залежить те, які ваші запити буде закривати крем.

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