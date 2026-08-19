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Головна Мода Склад важливіший за упаковку: що має бути у кремі для обличчя

Склад важливіший за упаковку: що має бути у кремі для обличчя

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2026 15:35
Крем для обличчя, який працює: які інгредієнти мають бути у складі
Дівчина наносить крем на обличчя. Фото: magnific

Стан шкіри багато в чому впливає на те, як ми почуваємося і який маємо вигляд. Тому до вибору крему для обличчя варто підходити відповідально і звертати увагу не лише на ціну, бренд чи красиву упаковку. Насамперед потрібно враховувати склад засобу та потреби власної шкіри.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Яким має бути склад крему для обличчя

Саме склад визначає, яку дію матиме крем. Один засіб допомагає впоратися із сухістю, інший заспокоює подразнену шкіру, а третій може зменшувати жирний блиск. Тому перед покупкою варто подивитися, які компоненти є серед інгредієнтів.

У кремі можуть бути:

  • гіалуронова кислота — допомагає підтримувати рівень вологи;
  • пантенол та алантоїн — заспокоюють шкіру та допомагають зменшити дискомфорт;
  • натуральні олії — пом'якшують шкіру та допомагають утримувати вологу;
  • антиоксиданти — захищають клітини від впливу вільних радикалів.

Водночас не варто автоматично вважати будь-який компонент шкідливим. Наприклад, мінеральні олії та силікони не є небезпечними самі по собі. Важливо, наскільки добре конкретна формула підходить саме вашій шкірі.

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Як обрати крем для обличчя
Крем. Фото: magnific

Також варто обережно ставитися до засобів із великою кількістю спирту або сильними ароматизаторами, особливо якщо шкіра чутлива та схильна до подразнення.

Вибирати крем краще з урахуванням типу шкіри. Наприклад:

  • для сухої шкіри підійдуть формули з оліями ши, скваланом та керамідами;
  • для нормальної можна обрати легкий зволожувальний крем із гіалуроновою кислотою;
  • для комбінованої шкіри часто підходять легкі текстури з компонентами, які допомагають контролювати жирність;
  • для жирної шкіри можна звернути увагу на засоби з ніацинамідом або саліциловою кислотою.

Окремо варто стежити за реакцією шкіри після використання нового продукту. Якщо після нанесення регулярно з'являються дрібні висипання, почервоніння або відчуття дискомфорту, можливо, цей засіб вам не підходить.

Як вибрати крем для обличчя

Навіть дорогий засіб може виявитися невдалим вибором, якщо він не відповідає потребам шкіри. Тому перед покупкою варто визначити, чого саме ви очікуєте від догляду. Крем може зволожувати, живити, заспокоювати, захищати шкіру або доповнювати антивіковий догляд.

Щоб не помилитися з вибором:

  • читайте склад, а не лише назву та обіцянки на упаковці;
  • звертайте увагу на активні компоненти;
  • враховуйте свій тип і стан шкіри;
  • змінюйте текстуру засобу залежно від сезону;
  • беріть до уваги інші продукти у своєму догляді та косметичні процедури;
  • новий крем краще спочатку протестувати на невеликій ділянці шкіри.

Важливо знайти засіб, який відповідає саме вашим потребам.

Раніше ми писали про те, що пензлі для макіяжу потрібно регулярно мити. На них накопичуються залишки косметики, шкірний жир і забруднення, які можуть негативно впливати на стан шкіри.

Також Новини.LIVE повідомляли, які є ефективні методи боротьби з целюлітом. Найчастіше нерівності помітні на стегнах, сідницях, животі та руках, а регулярний і правильний догляд допомагає зробити їх менш вираженими.

мода жінки краса цікаві факти догляд за шкірою
Юлія Хівренко - редактор, експерт в рубриці "мода"
Автор:
Юлія Хівренко

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