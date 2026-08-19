Крем для лица, который действительно работает: какие ингредиенты должны входить в состав

Девушка наносит крем на лицо. Фото: magnific

Состояние кожи во многом влияет на то, как мы себя чувствуем и как выглядим. Поэтому к выбору крема для лица стоит подходить ответственно и обращать внимание не только на цену, бренд или красивую упаковку. Прежде всего нужно учитывать состав средства и потребности своей кожи.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

Каким должен быть состав крема для лица

Именно состав определяет, какое действие будет оказывать крем. Одно средство помогает справиться с сухостью, другое успокаивает раздраженную кожу, а третье может уменьшать жирный блеск. Поэтому перед покупкой стоит посмотреть, какие компоненты входят в состав.

В креме могут быть:

гиалуроновая кислота — помогает поддерживать уровень влаги;

пантенол и аллантоин — успокаивают кожу и помогают уменьшить дискомфорт;

натуральные масла — смягчают кожу и помогают удерживать влагу;

антиоксиданты — защищают клетки от воздействия свободных радикалов.

В то же время не стоит автоматически считать любой компонент вредным. Например, минеральные масла и силиконы не являются опасными сами по себе. Важно, насколько хорошо конкретная формула подходит именно вашей коже.

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Крем. Фото: magnific

Также стоит с осторожностью относиться к средствам с большим количеством спирта или сильными ароматизаторами, особенно если кожа чувствительная и склонна к раздражению.

Выбирать крем лучше с учетом типа кожи. Например:

для сухой кожи подойдут формулы с маслами ши, скваланом и керамидами;

для нормальной кожи можно выбрать легкий увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой;

для комбинированной кожи часто подходят легкие текстуры с компонентами, помогающими контролировать жирность;

для жирной кожи можно обратить внимание на средства с ниацинамидом или салициловой кислотой.

Отдельно стоит следить за реакцией кожи после использования нового продукта. Если после нанесения регулярно появляются мелкие высыпания, покраснения или ощущение дискомфорта, возможно, это средство вам не подходит.

Как выбрать крем для лица

Даже дорогое средство может оказаться неудачным выбором, если оно не соответствует потребностям кожи. Поэтому перед покупкой стоит определить, чего именно вы ожидаете от ухода. Крем может увлажнять, питать, успокаивать, защищать кожу или дополнять антивозрастной уход.

Чтобы не ошибиться с выбором:

читайте состав, а не только название и обещания на упаковке;

обращайте внимание на активные компоненты;

учитывайте свой тип и состояние кожи;

меняйте текстуру средства в зависимости от сезона;

учитывайте другие продукты, которые вы используете в уходе, и косметические процедуры;

новый крем лучше сначала протестировать на небольшом участке кожи.

Важно найти средство, которое соответствует именно вашим потребностям.

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