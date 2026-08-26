Бьюти-процедуры, вышедшие из моды: что уже не актуально в 2026 году

Девушка на приеме у косметолога. Фото: magnific

Еще несколько десятилетий назад золотые нити в лице и биополимерные гели для губ считались современными способами сохранить молодость. А дарсонваль использовали дома для ухода за кожей и волосами. Сегодня к таким методам относятся гораздо осторожнее, поскольку их эффективность не всегда имеет достаточное научное подтверждение, а некоторые процедуры сопряжены с определенными рисками.

Новини.LIVE со ссылкой на Ukr.Media расскажут, какие бьюти-процедуры утратили актуальность.

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Золотые нити для лица

Золотые нити в свое время использовали для омоложения и подтяжки лица. Под кожу вводили тонкие золотые нити, которые должны были создавать каркас и стимулировать образование соединительной ткани.

Проблема таких постоянных материалов заключается в том, что они не рассасываются. Вокруг нитей может образовываться фиброзная ткань, а сам материал в некоторых случаях может смещаться или становиться заметным. Для нитевого лифтинга в целом также описаны инфекции, неровности кожи и другие осложнения, причем постоянные нити имеют особый профиль риска.

Удалить такие нити тоже не всегда просто. Если материал сместился или возникло осложнение, его нельзя просто растворить препаратом, как это делают с некоторыми гиалуроновыми филлерами. В определенных случаях может потребоваться хирургическое вмешательство.

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В 1990-х и 2000-х годах для увеличения губ использовали различные постоянные гели. Их главная особенность заключалась в том, что материал тоже не рассасывался естественным путем. Именно это впоследствии могло создавать проблемы.

Постоянные наполнители могут смещаться с места введения, вызывать уплотнения, асимметрию и воспалительные реакции. При возникновении осложнений удаление такого материала может быть затруднительным.

Важно и то, что гиалуронидаза действует именно на филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Другие материалы, в частности силикон и некоторые постоянные наполнители, она не растворяет.

Дарсонваль для кожи и волос

Дарсонваль — аппарат, использующий высокочастотный ток. Его давно применяют в домашнем и косметологическом уходе за кожей и волосами.

Ему приписывали помощь при акне, жирности кожи, выпадении волос и даже морщинах. Однако убедительных клинических доказательств, подтверждающих эффективность дарсонваля для лечения этих проблем, практически нет. Некоторые исследования высокочастотных устройств демонстрируют антибактериальный эффект, но значительная часть таких данных получена в лабораторных условиях, а не в ходе клинических испытаний на людях.

После процедуры кожа действительно может временно покраснеть, но это само по себе не свидетельствует о лечебном эффекте. При неправильном использовании аппарат может вызвать раздражение.

Поэтому при акне лучше ориентироваться на методы с доказанной эффективностью, а при выпадении волос сначала выяснить причину проблемы.

Не каждая старая процедура автоматически является опасной. Но если метод предполагает введение постоянного материала в ткани или обещает решить серьезную проблему с помощью простого домашнего прибора, стоит проверить его эффективность и возможные риски.

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