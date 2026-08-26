Б'юті-процедури, які вийшли з моди: що вже не актуально у 2026 році

Дівчина на прийомі в косметолога. Фото: magnific

Ще кілька десятиліть тому золоті нитки в обличчі та біополімерні гелі для губ вважалися сучасними способами зберегти молодість. А дарсонваль використовували вдома для догляду за шкірою та волоссям. Сьогодні до таких методів ставляться значно обережніше, оскільки їхня ефективність не завжди має достатнє наукове підтвердження, а деякі процедури пов'язані з певними ризиками.

Новини.LIVE з посиланням на Ukr.Media розповість, які б'юті-процедури втратили актуальність.

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Золоті нитки для обличчя

Золоті нитки свого часу використовували для омолодження та підтяжки обличчя. Під шкіру вводили тонкі золоті нитки, які мали створювати каркас і стимулювати утворення сполучної тканини.

Проблема таких постійних матеріалів у тому, що вони не розсмоктуються. Навколо ниток може формуватися фіброзна тканина, а сам матеріал у деяких випадках здатен зміщуватися або ставати помітним. Для thread-lifting загалом описані також інфекції, нерівності шкіри та інші ускладнення, причому постійні нитки мають окремий профіль ризику.

Видалити такі нитки теж не завжди просто. Якщо матеріал змістився або виникло ускладнення, його не можна просто розчинити препаратом, як це роблять із деякими гіалуроновими філерами. У певних випадках може знадобитися хірургічне втручання.

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Біополімерні гелі для збільшення губ

У 1990-х і 2000-х роках для збільшення губ використовували різні постійні гелі. Їхня головна особливість полягала в тому, що матеріал теж не розсмоктувався природним шляхом. Саме це згодом могло створювати проблеми.

Постійні наповнювачі можуть зміщуватися з місця введення, спричиняти ущільнення, асиметрію та запальні реакції. Якщо виникають ускладнення, видалення такого матеріалу може бути складним.

Важливо й те, що гіалуронідаза діє саме на філери на основі гіалуронової кислоти. Інші матеріали, зокрема силікон та деякі постійні наповнювачі, вона не розчиняє.

Дарсонваль для шкіри та волосся

Дарсонваль — апарат, який використовує високочастотний струм. Його давно застосовують у домашньому та косметологічному догляді за шкірою та волоссям.

Йому приписували допомогу при акне, жирності шкіри, випадінні волосся та навіть зморшках. Проте переконливих клінічних доказів, які б підтверджували ефективність дарсонвалю для лікування цих проблем, недостатньо. Деякі дослідження високочастотних пристроїв демонструють антибактеріальний ефект, але значна частина таких даних отримана лабораторно, а не в клінічних випробуваннях на людях.

Після процедури шкіра справді може тимчасово почервоніти, але це саме по собі не свідчить про лікувальний ефект. При неправильному використанні апарат може спричинити подразнення.

Тому при акне краще орієнтуватися на методи з доведеною ефективністю, а при випадінні волосся спочатку з'ясувати причину проблеми.

Не кожна стара процедура автоматично є небезпечною. Але якщо метод передбачає введення постійного матеріалу в тканини або обіцяє вирішити серйозну проблему за допомогою простого домашнього приладу, варто перевірити його ефективність і можливі ризики.

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