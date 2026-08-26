Що додати до раціону для красивого волосся: продукт із вітаміном D

Гарна дівчина, корисні продукти. Фото: magnific

Жирну рибу давно радять додавати до раціону, але для цього зовсім не обов'язково купувати дорогий лосось. Звичайні сардини містять омега-3, вітамін D, B12, білок та низку мінералів, тому можуть стати простим способом урізноманітнити щоденне меню. Розбираємося, чим сардини корисні для мозку, волосся і шкіри та кому цей продукт підходить не завжди.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на Vogue розповість про це детальніше.

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Чим корисні сардини

Сардини часто залишаються в тіні більш "статусної" риби, хоча за складом їм є що запропонувати. У них багато:

повноцінного білка;

вітамінів D і B12;

омега-3 жирних кислот;

йоду;

селену;

заліза;

кальцію та калію.

Саме омега-3 роблять жирну рибу важливою частиною раціону. Ці жирні кислоти потрібні організму для нормальної роботи мозку та нервової системи. Вітамін B12 також бере участь у роботі нервової системи, а його достатня кількість важлива для нормального кровотворення.

Є в сардинах і вітамін D. Він необхідний не лише для міцності кісток — організм використовує його для роботи імунної системи та підтримання нормального обміну речовин. Тому сардини можуть бути одним із продуктів, які допомагають отримувати цей вітамін разом із їжею.

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Що це дає волоссю та шкірі

Волосся, шкіра та нігті потребують білка, жирних кислот, вітамінів і мінералів, а сардини містять одразу кілька таких поживних речовин.

Бутерброди з рибою. Фото з Instagram

Білок потрібен для побудови кератину — основного компонента волосся та нігтів. Омега-3 беруть участь у підтриманні нормального стану клітинних мембран, а вітамін B12 потрібен для нормальної роботи організму загалом. Тому регулярне вживання риби може бути корисною частиною раціону, якщо харчування збалансоване.

Втім, одна порція сардин не зробить волосся густішим за кілька днів і не прибере зморшки. Їжа працює не так швидко: результат залежить від усього раціону, способу життя та стану здоров'я.

Чи можна їсти консервовані сардини

Консервовані сардини — цілком практичний варіант, адже свіжу рибу складно регулярно купувати або готувати. Під час вибору варто подивитися на склад і кількість солі. Якщо є можливість, краще не брати продукт із надлишком натрію.

Сардини в оливковій олії також можуть бути хорошим вибором, але потрібно пам’ятати про калорійність самої олії. А якщо ви контролюєте споживання солі, звертайте увагу саме на цей показник на етикетці.

Кому із сардинами варто бути обережними

Попри поживність, це не універсальний продукт для всіх. Сардини містять пурини, тому людям із подагрою або підвищеним рівнем сечової кислоти варто узгодити їхню кількість у раціоні з лікарем. Солоні консерви також не найкращий вибір для тих, кому потрібно обмежувати натрій.

І ще один важливий момент — алергія на рибу. Якщо вона є, користь від омега-3 чи вітаміну D не має значення: такий продукт потрібно виключити.

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