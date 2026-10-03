Зачем класть лавровый лист в обувь: старинная приметка

Лавровый лист. Фото: magnific

Для многих лавровый лист — обычная специя, которую добавляют в супы, мясо или при консервировании. Однако в народных поверьях ему приписывали совершенно иную роль. Считалось, что лавр может помочь привлечь деньги, удачу, любовь и благополучие, а также очистить дом от негатива. Для привлечения денег лавровый лист советовали держать рядом с деньгами.

Кроме того, его клали и в другое место, о чём расскажет Новини.LIVE.

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Его можно было положить в кошелек или карман одежды, которую человек часто носит. Считалось, что несколько листочков должны постоянно находиться при себе.

Какая еще есть примета, связанная с лавровым листом

Его клали в обувь перед свадьбой. Жениху и невесте советовали положить по одному листочку в обувь перед регистрацией брака. Наши предки верили, что такой обряд поможет молодой семье сохранить любовь и взаимопонимание, а супругам — прожить вместе в согласии.

Лавровый лист можно найти в обуви не только из-за примет. У него есть вполне практическое применение. Аромат пряностей помогает перебить неприятный запах. Для этого несколько сухих листочков кладут в кроссовки, туфли или ботинки и оставляют на ночь. Утром обувь должна пахнуть значительно лучше. Повторять такую процедуру можно примерно раз в неделю.

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В народе лавру также приписывали способность помогать в исполнении желаний. Для такого обряда несколько листочков нужно было растереть в ладонях, вдохнуть их аромат и вслух произнести свое желание.

Еще одна примета касается любви. Пять лавровых листочков нанизывали на красную нитку. Считалось, что такой оберег может помочь одинокому человеку встретить настоящую любовь.

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