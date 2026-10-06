Кондиционер может навредить: 5 вещей, которые лучше стирать без него

Девушка стирает. Фото: magnific

Не все вещи можно стирать с кондиционером для белья. На первый взгляд может показаться, что он лишь смягчает ткань и придает ей приятный аромат. Но для некоторых материалов такое средство может стать проблемой. Последствия заметны не всегда после первой стирки, но со временем ткань все равно может утратить свойства, ради которых ее и покупали.

Редакция Новини.LIVE расскажет о последствиях использования кондиционера в некоторых случаях.

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Какие вещи не стоит стирать с кондиционером

В составе большинства кондиционеров содержатся поверхностно-активные вещества. Для некоторых тканей они нежелательны, поскольку могут влиять на их структуру и свойства. Поэтому некоторые вещи лучше стирать без этого средства.

Махровые полотенца

После душа приятно укутаться в мягкое ароматное полотенце. Но именно здесь кондиционер может сыграть не в пользу. Он ухудшает способность махровой ткани впитывать воду, а само полотенце после стирки может дольше сохнуть. Если постоянно использовать кондиционер, ткань постепенно накапливает его остатки. Из-за этого со временем у полотенца может появиться неприятный запах.

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Спортивная одежда

Спортивную одежду шьют из материалов, которые должны отводить влагу от тела и быстро сохнуть. Некоторые из них также имеют антибактериальную пропитку. Кондиционер может повредить такую пропитку и повлиять на структуру ткани. В результате спортивная одежда постепенно теряет свойства, ради которых ее используют во время тренировок.

Пуховики и куртки

Кондиционер не рекомендуется добавлять и при стирке пуховиков и курток с наполнителем. Средство может способствовать тому, что наполнитель будет быстрее сбиваться. Проблема становится еще более заметной, если во время стирки не использовать специальные шарики. В таком случае после стирки куртка может потерять форму и привлекательный вид.

Эластичная одежда

Стрейчевые вещи тоже не стоит стирать с кондиционером. Средство может постепенно разрушать способность ткани растягиваться и возвращаться к исходной форме. После одной стирки изменения могут быть незаметными. Но если делать так постоянно, любимые джинсы или платье могут быстрее потерять свои свойства и в конечном итоге оказаться среди вещей, которые уже не захочется носить.

Шелковые вещи

Кондиционер не подходит и для шелковой одежды и белья. После такой стирки материал может потерять естественный блеск. Еще одна проблема — на ткани могут остаться разводы, которые потом сложно убрать. Поэтому перед стиркой стоит проверить состав вещи. Если это шелк, от кондиционера лучше отказаться. Для белья из других материалов такого ограничения нет.

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