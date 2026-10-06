Кондиціонер може нашкодити: 5 речей, які краще прати без нього

Дівчина займається пранням. Фото: magnific

Не всі речі можна прати з кондиціонером для білизни. На перший погляд може здаватися, що він лише робить тканину м'якшою та залишає приємний аромат. Але для деяких матеріалів такий засіб може стати проблемою. Наслідки помітні не завжди після першого прання, але з часом тканина все одно може втратити властивості, заради яких її і купували.

Редакція Новини.LIVE розповість про наслідки використання кондиціонера в деяких випадках.

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Які речі не варто прати з кондиціонером

У складі більшості кондиціонерів є поверхнево-активні речовини. Для окремих тканин вони небажані, оскільки можуть впливати на їхню структуру та властивості. Тому деякі речі краще прати без цього засобу.

Махрові рушники

Після душу приємно загорнутися в м'який ароматний рушник. Але саме тут кондиціонер може зіграти не на користь. Він погіршує здатність махри вбирати воду, а сам рушник після прання може довше сохнути. Якщо постійно використовувати кондиціонер, тканина поступово накопичує його залишки. Через це з часом у рушника може з'явитися неприємний запах.

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Спортивний одяг

Спортивні речі шиють із матеріалів, які мають відводити вологу від тіла та швидко сохнути. Деякі з них також мають антибактеріальне просочення. Кондиціонер може пошкоджувати таке просочення і впливати на структуру тканини. У результаті спортивний одяг поступово втрачає властивості, заради яких його використовують під час тренувань.

Пуховики та куртки

Кондиціонер не радять додавати і під час прання пуховиків та курток із наповнювачем. Засіб може сприяти тому, що наповнювач швидше збиватиметься. Проблема стає ще помітнішою, якщо під час прання не використовувати спеціальні м'ячики. У такому випадку після прання куртка може втратити форму та привабливий вигляд.

Еластичний одяг

Стрейчеві речі теж не варто прати з кондиціонером. Засіб може поступово руйнувати властивість тканини розтягуватися та повертатися до початкової форми. Після одного прання зміни можуть бути непомітними. Але якщо робити так постійно, улюблені джинси чи сукня можуть швидше втратити свої властивості та зрештою опинитися серед речей, які вже не захочеться носити.

Шовкові речі

Кондиціонер не підходить і для шовкового одягу та білизни. Після такого прання матеріал може втратити природний блиск. Ще одна проблема — на тканині можуть залишитися розводи, які потім складно прибрати. Тому перед пранням варто перевірити склад речі. Якщо це шовк, від кондиціонера краще відмовитися. Для білизни з інших матеріалів такого обмеження немає.

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