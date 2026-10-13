Какие часы носили герои сериала "Менталист": модели, которые остаются в моде до сих пор

Фрагмент из сериала "Менталист". Фото: скриншот из видео

В сериале "Менталист" можно заметить немало деталей, которые рассказывают о героях не меньше, чем их поступки. Среди них — наручные часы. Патрик Джейн, Кимболл Чо и Уэйн Ригсби носят разные аксессуары, соответствующие их характерам и стилю одежды. Рассмотрим, какие именно часы можно увидеть на запястьях персонажей и чем они отличаются.

Новини.LIVE поделится интересной информацией по этому поводу.

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Патрик Джейн — Longines Master Collection

Часы Патрика Джейна ассоциируются со швейцарским брендом Longines. Актер Саймон Бейкер был официальным представителем компании, поэтому в сериале герой появляется именно с часами этой марки.

Среди моделей, которые ему приписывают, — Longines Master Collection Moonphase, в частности версия L2.673.8.78.3. У нее корпус из розового золота, коричневый кожаный ремешок и индикатор фаз Луны. Часы идеально подходят к привычной одежде Джейна — классическим костюмам-тройкам.

Кимболл Чо — Casio G-Shock Mudman

Кимболл Чо предпочитает сдержанную одежду, а его часы соответствуют практическому подходу к работе. Поклонники сериала пытались определить модель по кадрам и обсуждали свои предположения на часовых форумах.

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Среди возможных вариантов называют Casio G-Shock Mudman. В частности, речь идет о модели G-9025A-1 из серии, выпущенной к 25-летию бренда, или о черных версиях G-9100 и G-9000. Это массивные цифровые часы, рассчитанные на активное использование. Их дизайн и защитные свойства соответствуют образу Чо — бывшего военного, который привык действовать быстро и сохранять спокойствие даже в сложных ситуациях.

Вейн Ригсби — Paul Versan Chronograph

Часы Вейна Ригсби отличаются от моделей его коллег. Внимание привлекают большой корпус, темный циферблат и ремешок с необычным сочетанием материалов. Из-за этих деталей поклонники сериала пытались установить точное название модели. По версии, которую обсуждают на часовых форумах, это Paul Versan Chronograph PV 4623. Модель имеет стальной корпус, черный циферблат и три светлых дополнительных циферблата, расположенных на отметках 6, 9 и 12 часов. Ремешок сочетает в себе каучук и вставки из нержавеющей стали.

Спортивный дизайн часов соответствует внешности Ригсби — крепкого оперативника, работающего в команде и специализирующегося на расследовании поджогов.

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