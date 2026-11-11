Дівчина в гарному шарфі. Фото: magnific

З приходом холодів шарф знову стає незамінною річчю в гардеробі. Та цього сезону не обов'язково носити його звичним способом — кілька разів обгортати навколо шиї та ховати під пальто. Модниці знайшли чимало інших варіантів: залишають довгі кінці поверх верхнього одягу, накидають аксесуар на плечі або прикривають ним голову.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Elle.

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На вулицях модних столиць можна побачити чимало цікавих рішень. Одні залишають шарф вільно спадати вздовж пальта, інші перетворюють його на теплу накидку. І найприємніше, що для таких експериментів не потрібні нові покупки. Достатньо трохи змінити звичний спосіб носіння.

Як носити шарф цієї зими

Залишити кінці вільними

Іноді найкраще рішення — взагалі не вигадувати складних вузлів. Просто накиньте довгий шарф на шию, залишивши обидва кінці спереду. Можна один раз обгорнути його навколо шиї, а один із країв перекинути через плече або за спину.

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Такий прийом буде актуальним із довгими вовняними та кашеміровими моделями. Вони гарно спадають поверх пальта й не потребують додаткової фіксації. До того ж не доведеться щоразу поправляти складні вузли перед виходом.

Замість капюшона

Широкий шарф цілком може замінити капюшон у дні, коли не хочеться одягати шапку. Накиньте його на голову, а кінці обведіть навколо шиї або залиште вільними спереду. Найкраще для цього підійдуть м'які моделі, які гарно лягають складками та не стирчать з боків. Не потрібно надто туго затягувати тканину біля обличчя. Залиште трохи простору, щоб шарф не притискав волосся і не заважав рухатися. Такий спосіб можна спробувати як із пальтом, так і з теплою зимовою курткою.

Шарф-плед замість накидки

Широкий шарф-плед заслуговує на окрему увагу. Його можна не обгортати навколо шиї, а просто накинути на плечі, залишивши один край довшим. Або розправити полотно так, щоб воно прикривало спину та частину грудей. У результаті вийде накидка, схожа на кейп. Єдине, про що варто подбати, — щоб шарф не сповзав під час ходьби. Для цього підійде невелика брошка, яка водночас стане додатковою прикрасою.

Зав'язати ближче до шиї

Тим, кому не подобаються довгі кінці, що постійно потрапляють під сумку чи заважають у транспорті, підійде варіант із петлею. Складіть шарф навпіл, обведіть навколо шиї та протягніть вільні кінці крізь утворену петлю. Залишиться лише трохи послабити вузол, щоб він не здавався надто тугим.

Ще один спосіб — кілька разів обгорнути шарф навколо шиї, сховавши кінці між складками. Це зручний варіант для тих, хто не любить, коли тканина звисає поверх куртки чи пальта.

Зрештою, шарф — одна з тих речей, з якими можна експериментувати без зайвих витрат. Спробуйте змінити спосіб, у який носите його щодня, і, можливо, звичний зимовий аксесуар відкриється для вас зовсім з іншого боку.

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