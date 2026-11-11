Девушка в красивом шарфе. Фото: magnific

С наступлением холодов шарф вновь становится незаменимым элементом гардероба. Но в этом сезоне не обязательно носить его привычным способом — несколько раз обматывать вокруг шеи и прятать под пальто. Модницы нашли немало других вариантов: оставляют длинные концы поверх верхней одежды, накидывают аксессуар на плечи или прикрывают им голову.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Elle.

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На улицах модных столиц можно увидеть немало интересных решений. Одни позволяют шарфу свободно ниспадать вдоль пальто, другие превращают его в теплую накидку. И самое приятное, что для таких экспериментов не нужны новые покупки. Достаточно немного изменить привычный способ ношения.

Как носить шарф этой зимой

Оставить концы свободными

Иногда лучшее решение — вообще не придумывать сложных узлов. Просто накиньте длинный шарф на шею, оставив оба конца спереди. Можно один раз обернуть его вокруг шеи, а один из концов перекинуть через плечо или за спину.

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Такой прием будет актуален с длинными шерстяными и кашемировыми моделями. Они красиво ниспадают поверх пальто и не требуют дополнительной фиксации. К тому же не придется каждый раз поправлять сложные узлы перед выходом.

Вместо капюшона

Широкий шарф вполне может заменить капюшон в те дни, когда не хочется надевать шапку. Накиньте его на голову, а концы обведите вокруг шеи или оставьте свободными спереди. Лучше всего для этого подойдут мягкие модели, которые красиво ложатся складками и не торчат по бокам. Не нужно слишком туго затягивать ткань у лица. Оставьте немного свободного места, чтобы шарф не прижимал волосы и не мешал двигаться. Такой способ можно попробовать как с пальто, так и с теплой зимней курткой.

Шарф-плед вместо накидки

Широкий шарф-плед заслуживает отдельного внимания. Его можно не обматывать вокруг шеи, а просто накинуть на плечи, оставив один край длиннее. Или расправить полотно так, чтобы оно прикрывало спину и часть груди. В результате получится накидка, похожая на кейп. Единственное, о чем стоит позаботиться, — чтобы шарф не сползал во время ходьбы. Для этого подойдет небольшая брошь, которая одновременно станет дополнительным украшением.

Завязать ближе к шее

Тем, кому не нравятся длинные концы, которые постоянно запутываются в сумке или мешают в транспорте, подойдет вариант с петлей. Сложите шарф пополам, оберните вокруг шеи и проденьте свободные концы через образовавшуюся петлю. Останется лишь немного ослабить узел, чтобы он не казался слишком тугим.

Еще один способ — несколько раз обернуть шарф вокруг шеи, спрятав концы между складками. Это удобный вариант для тех, кто не любит, когда ткань свисает поверх куртки или пальто.

В конце концов, шарф — одна из тех вещей, с которыми можно экспериментировать без лишних затрат. Попробуйте изменить способ, которым вы носите его каждый день, и, возможно, привычный зимний аксессуар откроется для вас с совершенно другой стороны.

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