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Главная Мода Необычный дуэт для холодной погоды: кепка и вязаная повязка

Необычный дуэт для холодной погоды: кепка и вязаная повязка

Ua ru
13 ноября 2026 09:19
Вязаная повязка поверх кепки: новый зимний тренд magnific
Девушка в кепке зимой. Фото: magnific

Обычная бейсболка уже давно не является единственным вариантом головного убора на каждый день. Этой осенью модницы обратили внимание на необычные вязаные повязки с длинными деталями для ушей и завязками под подбородком. Их носят отдельно или поверх кепок, добавляя привычным образам немного игривости.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Elle.

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Что это за аксессуар и с чем его носить

В соцсетях все чаще появляются ear flap headbands — стильные вязаные повязки, которые закрывают уши и фиксируются завязками под подбородком. По форме они напоминают детские чепчики, но имеют одно важное отличие: макушка головы остается открытой. Именно поэтому аксессуар не обязательно носить отдельно. Его можно надеть поверх бейсболки, не скрывая козырька.

Такой вариант стилизации уже стал одним из самых заметных в модных подборках. Повязку надевают поверх кепки, оставляя ее козырек на виду, а вязаные части опускают на уши. Получается необычное сочетание спортивного аксессуара с деталью, которая больше напоминает зимний чепчик. В тренде модели крупной вязки в серых, зеленых, фиолетовых и голубых оттенках.

Як зараз модно носити пов'язку
Вариант стилизации повязки. Фото: Elle

Впрочем, бейсболка нужна не всем. Повязку можно носить и без нее: завязать концы под подбородком или оставить их свободно свисающими. В первом случае аксессуар напоминает теплый чепчик, во втором — выглядит менее привычно и привлекает внимание к лицу.

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Среди брендов, обратившихся к этому аксессуару, — CLÒIMH. В его коллекции есть вязаные модели с широкими деталями для ушей, рельефной фактурой и длинными завязками. Их можно носить не только с объемным пуховиком или спортивной курткой, но и с шерстяным пальто. В таком сочетании повязка становится заметной деталью образа, а не просто способом защититься от холода.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интересно, что вокруг повязок с ушными клапанами появилось еще и отдельное направление DIY. В TikTok и Instagram публикуют видеоуроки и схемы, по которым можно связать подобный аксессуар самостоятельно. Здесь нет необходимости точно повторять магазинные модели: кто-то выбирает тонкую гладкую пряжу, а кому-то по душе плотная шерсть и широкие завязки. Можно также поэкспериментировать с длиной деталей для ушей, цветом и способом крепления.

Ранее мы писали о том, что цветные колготки не обязательно должны привлекать к себе все внимание. Бордовые, шоколадные или розовые можно удачно сочетать с обувью, юбкой или даже принтом на одежде.

Также Новини.LIVE сообщали, что в сериале "Менталист" даже аксессуары помогают лучше понять персонажей. Патрик Джейн, Кимболл Чо и Уэйн Ригсби имеют разные предпочтения в отношении наручных часов, которые дополняют их стиль и соответствуют характерам. Некоторые из этих моделей актуальны и сегодня.

мода тренды головные уборы аксессуары стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская

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