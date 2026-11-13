Девушка в кепке зимой. Фото: magnific

Обычная бейсболка уже давно не является единственным вариантом головного убора на каждый день. Этой осенью модницы обратили внимание на необычные вязаные повязки с длинными деталями для ушей и завязками под подбородком. Их носят отдельно или поверх кепок, добавляя привычным образам немного игривости.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Elle.

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Что это за аксессуар и с чем его носить

В соцсетях все чаще появляются ear flap headbands — стильные вязаные повязки, которые закрывают уши и фиксируются завязками под подбородком. По форме они напоминают детские чепчики, но имеют одно важное отличие: макушка головы остается открытой. Именно поэтому аксессуар не обязательно носить отдельно. Его можно надеть поверх бейсболки, не скрывая козырька.

Такой вариант стилизации уже стал одним из самых заметных в модных подборках. Повязку надевают поверх кепки, оставляя ее козырек на виду, а вязаные части опускают на уши. Получается необычное сочетание спортивного аксессуара с деталью, которая больше напоминает зимний чепчик. В тренде модели крупной вязки в серых, зеленых, фиолетовых и голубых оттенках.

Вариант стилизации повязки. Фото: Elle

Впрочем, бейсболка нужна не всем. Повязку можно носить и без нее: завязать концы под подбородком или оставить их свободно свисающими. В первом случае аксессуар напоминает теплый чепчик, во втором — выглядит менее привычно и привлекает внимание к лицу.

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Среди брендов, обратившихся к этому аксессуару, — CLÒIMH. В его коллекции есть вязаные модели с широкими деталями для ушей, рельефной фактурой и длинными завязками. Их можно носить не только с объемным пуховиком или спортивной курткой, но и с шерстяным пальто. В таком сочетании повязка становится заметной деталью образа, а не просто способом защититься от холода.

Интересно, что вокруг повязок с ушными клапанами появилось еще и отдельное направление DIY. В TikTok и Instagram публикуют видеоуроки и схемы, по которым можно связать подобный аксессуар самостоятельно. Здесь нет необходимости точно повторять магазинные модели: кто-то выбирает тонкую гладкую пряжу, а кому-то по душе плотная шерсть и широкие завязки. Можно также поэкспериментировать с длиной деталей для ушей, цветом и способом крепления.

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