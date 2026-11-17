Надя Дорофєєва. Фото: Instagram.com/nadyadorofeeva

Українська співачка Надя Дорофєєва завжди здатна знайти спосіб перетворити звичайний зимовий одяг на образ, який хочеться повторити. Цього разу вона знову обрала одяг, у якому комфорт важливіший за бажання мати бездоганний вигляд. У центрі її нового образу — об’ємний молочний пуховик, який співачка вдягнула з широкими чорними штанами.

Новини.LIVE розібрали її образ детальніше.

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Який пуховик обрала Надя Дорофєєва

У гардеробі співачки давно немає місця суворим правилам на кшталт "об’ємний верх — обов’язково вузький низ". Дорофєєва спокійно поєднує речі вільного крою, спортивний одяг і незвичні аксесуари. Цього разу вона зупинилася на короткому пуховику молочного кольору. Він має округлу форму, об’ємні рукави та високий комір із капюшоном.

Високий комір тут теж не просто для краси. Він закриває шию від холодного повітря, а капюшон дозволяє за потреби обійтися без шапки. Такий фасон сподобається тим, хто любить об’ємний верхній одяг і не хоче щодня думати, як сховати під ним светр чи худі.

Співачка в короткому пуховику. Фото: Instagram.com/nadyadorofeeva

Чим цікавий зимовий образ співачки

До світлого пуховика Надя підібрала широкі чорні штани. Вона не стала робити низ стриманішим, хоча саме так часто радять носити короткі об’ємні куртки. У результаті вийшов вільний силует із помітним контрастом кольорів. Такий комплект не намагається підкреслити фігуру, і в цьому, схоже, весь задум.

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Також варто окремо виділити цікаві аксесуари. Вузькі окуляри у білій оправі додають образу характерного настрою 2000-х, а дротові навушники підтримують цю естетику. Здавалося б, дрібниця, але саме такі деталі відрізняють продуманий повсякденний комплект від звичайного поєднання куртки та штанів.

Надя Дорофєєва у стильному образі. Фото: Instagram.com/nadyadorofeeva

Повторювати весь образ Дорофєєвої зовсім не обов’язково. Молочний пуховик можна носити з прямими джинсами, утепленими штанами або широкими спортивними моделями. А якщо хочеться додати трохи зіркового настрою, достатньо підібрати незвичні окуляри чи шапку. Іноді саме одна така деталь робить звичний зимовий одяг цікавішим.

Раніше ми писали про те, що Надя Дорофєєва не вперше вирішила нагадати про моду 2000-х, але раніше зробила це без буквального повторення старих трендів. У одному з її образів є одна помітна річ — червоні широкі штани, які співачка поєднала з коротким білим топом і масивними кросівками. Такий комплект цілком міг би стати частиною танцювальної естетики нульових.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на червоних доріжках Дженніфер Лопес звикли бачити в ефектних сукнях, але у звичайному житті співачка часто віддає перевагу джинсам. І хоча ця річ з’являється в її гардеробі регулярно, повторювати одні й ті самі поєднання Джей Ло не поспішає. Зміна взуття, верху та аксесуарів щоразу дає знайомій парі джинсів зовсім інший вигляд.