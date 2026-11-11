Надя Дорофєєва. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Зимові образи не обов’язково мають складатися лише з теплих светрів і звичних пуховиків. Відома українська співачка Надя Дорофєєва продемонструвала комплект із темним плащем, хутряною накидкою та класичними джинсами. У її виході можна підгледіти кілька деталей, які легко використати під час складання власного гардероба.

Новини.LIVE розібрали її образ детально.

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У новому образі співачка обрала темний плащ із великою знімною накидкою-коміром. Хутрова накидка закриває плечі та переходить у пухнасті деталі на рукавах. Знімна конструкція дає змогу носити верхній одяг у різних варіантах: із накидкою або без неї. Це також окрема деталь, яку можна використовувати з іншим пальтом, якщо крій і розмір дозволяють таке поєднання.

З чим Надя Дорофєєва поєднала плащ

Під верхнім одягом співачка одягнула чорний короткий топ із відкритою частиною живота. Його доповнили сині джинси класичного денімового відтінку. Замість штанів із декоративними елементами чи ошатного низу Надя обрала звичну модель, яку можна знайти в багатьох гардеробах.

Серед аксесуарів помітний широкий чорний ремінь із металевою пряжкою. На шиї співачки — тонкий ланцюжок із невеликою підвіскою. Прикраса не перевантажує комплект додатковими деталями.

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Як використати цю ідею у власному гардеробі

В образі Дорофєєвої можна запозичити поєднання різних за характером речей: верхнього одягу з хутряним оздобленням і простого деніму. Наприклад, до джинсів можна підібрати однотонний топ, лонгслів або светр, а зверху накинути пальто з хутряним коміром.

Ще один варіант — окрема хутряна накидка. Вона може стати альтернативою покупці нового верхнього одягу, особливо коли хочеться змінити вигляд уже знайомого пальта. Можна розглянути як натуральне, так і штучне хутро.

Також варто звернути увагу на аксесуари: широкий ремінь із металевою пряжкою та лаконічний ланцюжок доповнять комплект без великої кількості додаткових прикрас. Образ Наді показує конкретний спосіб носити хутряні деталі не лише з ошатним одягом, а й зі звичайними джинсами.

Раніше ми писали про те, що чорний пуховик залишається звичним вибором на зиму, але цього сезону йому знайшли цікаву альтернативу. Шоколадний і бордовий відтінки не складніше поєднувати з повсякденним одягом, зате вони додають зимовому гардеробу кольору й роблять звичні образи менш одноманітними.

Також Новини.LIVE повідомляли, що цієї зими замість звичних пуховиків і шуб дизайнери пропонують носити куртки з об’ємними хутряними комірами. Такі моделі нагадують про моду минулих десятиліть, але тепер мають сучасніший крій і стають помітною частиною зимових образів.