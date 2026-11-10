Гарна дівчина на вулиці взимку. Фото: magnific

Зимовий гардероб поповниться незвичною альтернативою звичним пуховикам і шубам. У сезоні осінь-зима 2026/2027 дизайнери пропонують звернути увагу на куртки з об’ємними хутряними комірами. Вони нагадують про моду минулих десятиліть, але завдяки різним силуетам легко вписуються в сучасний гардероб.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

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Ще кілька сезонів тому зимові куртки переважно обирали за принципом практичності: щоб зігрівали й не обмежували рухів. Тепер дизайнери пропонують подивитися на верхній одяг трохи інакше. Хутряний комір стає головною деталлю образу.

На подіумах можна побачити різні варіанти цього фасону. Isabel Marant робить ставку на невимушені силуети, тоді як інші бренди пропонують моделі з виразною лінією талії. Спільна деталь у них одна — великий пухнастий комір, який додає навіть простому комплекту родзинку.

Куртка-бомбер із хутряним коміром

Цей варіант підійде тим, кому подобається вільний одяг і не хочеться відмовлятися від звичного міського стилю. Вкорочений крій, об’ємні рукави та еластична гумка знизу нагадують класичний бомбер.

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Isabel Marant. Фото: Vogue

Також варто придивитися до моделей із широким коміром, який спускається майже до нижнього краю виробу. Носити їх можна з прямими джинсами, широкими штанами або спідницею міді.

Зимова куртка з хутряним коміром і поясом

Інший напрямок тренду — подовжені куртки з поясом, які підкреслюють талію. У них більше відсилань до вінтажної моди: виразний комір, акцентований силует і дещо романтичний характер. Подібні моделі з’являлися в колекціях Rotate ще минулої зими, а в сезоні 2026/2027 до цього фасону звертаються й інші дизайнери.

Rotate. Фото: Vogue

Серед інших цікавих прикладів — куртки Magda Butrym та Isabel Marant. Вони стануть альтернативою коротким шубам, коли хочеться додати образу виразності, але залишити його доречним для щоденного носіння. Таку модель можна вдягнути з джинсами й високими чоботами або доповнити нею вечірній комплект.

Під час вибору звертайте увагу не лише на хутряне оздоблення, а й на довжину. Найвдаліший варіант — куртка приблизно до середини стегна: пояс не порушуватиме пропорції, а силует залишатиметься виразним. Саме такі моделі дозволяють отримати від зимового верхнього одягу трохи більше, ніж просто тепло.

Раніше ми писали про те, які кольори зимової куртки можуть стати альтернативою чорному. Шоколадний і бордовий відтінки допоможуть урізноманітнити звичний зимовий гардероб, не вдаючись до надто сміливих кольорових експериментів.

Також Новини.LIVE повідомляли, як випрати пуховик в домашніх умовах і не зіпсувати наповнювач. Неправильна температура, надто інтенсивний віджим або помилки під час сушіння можуть призвести до того, що пух зіб’ється в грудки, а куртка втратить форму.