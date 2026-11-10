Красивая девушка на улице зимой. Фото: magnific

Зимний гардероб пополнится необычной альтернативой привычным пуховикам и шубам. В сезоне осень-зима 2026/2027 дизайнеры предлагают обратить внимание на куртки с объемными меховыми воротниками. Они напоминают о моде прошлых десятилетий, но благодаря разнообразным силуэтам легко вписываются в современный гардероб.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

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Еще несколько сезонов назад зимние куртки в основном выбирали по принципу практичности: чтобы согревали и не сковывали движений. Теперь дизайнеры предлагают посмотреть на верхнюю одежду немного по-другому. Меховой воротник становится главной деталью образа.

На подиумах можно увидеть различные варианты этого фасона. Isabel Marant делает ставку на непринужденные силуэты, тогда как другие бренды предлагают модели с выразительной линией талии. Общая деталь у них одна — большой пушистый воротник, который придает изюминки даже простому комплекту.

Куртка-бомбер с меховым воротником

Этот вариант подойдет тем, кому нравится свободная одежда и не хочется отказываться от привычного городского стиля. Укороченный крой, объемные рукава и эластичная резинка внизу напоминают классический бомбер.

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Isabel Marant. Фото: Vogue

Также стоит присмотреться к моделям с широким воротником, который спускается почти до нижнего края изделия. Носить их можно с прямыми джинсами, широкими брюками или юбкой миди.

Зимняя куртка с меховым воротником и поясом

Еще одно направление тренда — удлиненные куртки с поясом, подчеркивающие талию. В них больше отсылок к винтажной моде: выразительный воротник, акцентированный силуэт и несколько романтичный характер. Подобные модели появлялись в коллекциях Rotate еще прошлой зимой, а в сезоне 2026/2027 к этому фасону обращаются и другие дизайнеры.

Rotate. Фото: Vogue

Среди других интересных примеров — куртки Magda Butrym и Isabel Marant. Они станут альтернативой коротким шубам, когда хочется придать образу выразительности, но при этом сохранить его уместность для повседневной жизни. Такую модель можно надеть с джинсами и высокими сапогами или дополнить ею вечерний наряд.

При выборе обращайте внимание не только на меховую отделку, но и на длину. Самый удачный вариант — куртка примерно до середины бедра: пояс не нарушит пропорции, а силуэт останется выразительным. Именно такие модели позволяют получить от зимней верхней одежды чуть больше, чем просто тепло.

Ранее мы писали о том, какие цвета зимней куртки могут стать альтернативой черному. Шоколадный и бордовый оттенки помогут разнообразить привычный зимний гардероб, не прибегая к слишком смелым цветовым экспериментам.

Также Новини.LIVE сообщали, как постирать пуховик в домашних условиях и не испортить наполнитель. Неправильная температура, слишком интенсивный отжим или ошибки при сушке могут привести к тому, что куртка потеряет форму.