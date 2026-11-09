Девушки в ярких куртках. Фото: magnific

Зимняя куртка — это та самая вещь, которая сопровождает нас каждый день в холодное время года, поэтому ее цвет важен не только для гардероба, но и для настроения. Черный остается привычным выбором, однако шоколадный и бордовый способны внести разнообразие в зимние образы без смелых экспериментов.

Новини.LIVE расскажет, почему эти цвета будут среди фаворитов этого сезона.

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Какой цвет куртки выбрать на зиму

Темная куртка — практичное решение для холодного сезона, когда приходится ходить по заснеженным улицам, пользоваться общественным транспортом и не всегда есть время на уход за одеждой. Но это не значит, что гардероб нужно ограничивать черным. Есть оттенки, которые не уступают ему в универсальности, но выглядят гораздо интереснее.

В этом сезоне в центре внимания — насыщенные природные цвета, в частности шоколадный и бордовый. Они не требуют полной смены гардероба: достаточно привычных джинсов, свитера или базовых брюк, чтобы куртка стала заметной частью образа.

Шоколадный

Глубокий шоколадный оттенок напоминает цвет темного кофе или какао. Он достаточно насыщенный, чтобы не затеряться среди зимней одежды. Именно поэтому коричневая куртка может стать удачным выбором для тех, кто устал от черного, но не готов к ярким цветам.

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Куртка коричневого оттенка. Фото: Instagram

В повседневных образах шоколадный цвет можно сочетать с молочным, бежевым, серым и темно-синим. Например, пуховик такого цвета можно надеть с голубыми джинсами, светлым свитером и коричневыми ботинками.

Есть и практический нюанс: на темно-коричневой ткани мелкие загрязнения могут быть менее заметны, чем на светлой. Однако многое зависит от материала и его фактуры. Гладкая ткань обычно проще в уходе, чем замша или материалы с выраженным ворсом.

Бордовый

Еще один оттенок, который заслуживает места в зимнем гардеробе. Он напоминает спелую вишню или темное красное вино. В отличие от ярко-красного, такой цвет не привлекает к себе слишком много внимания, но придает образу выразительность. Бордовую куртку можно носить с черными брюками, серым трикотажем, бежевыми шарфами или обычными синими джинсами.

Куртка бордового оттенка. Фото: Instagram

В то же время бордовый имеет различные оттенки. Темный винный лучше подходит для повседневной носки, тогда как насыщенный вишннвый более заметен на фоне зимних пейзажей. При выборе стоит учитывать и освещение: в магазине цвет может казаться ярче, чем на улице.

Оба оттенка могут стать удачной заменой черной куртке. Шоколадный подойдет тем, кто предпочитает спокойные сочетания, а бордовый — тем, кому хочется добавить в зимний гардероб цвета.

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