Бордовая помада может как освежить лицо, так и добавить возраста: как выбрать подходящую

Помады красного оттенка. Фото: magnific

Бордовая помада вытеснила нюдовые оттенки и нежные блески. Насыщенный винный цвет делает макияж более выразительным и придает образу элегантность. В то же время она не обязательно должна быть частью вечернего макияжа: при правильном нанесении бордовые губы уместны и в повседневных образах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на interia.styl.

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Чтобы не отвлекать внимание от губ, визажисты советуют отказаться от ярких теней и сложного контурирования. Не менее важно найти свой оттенок помады. Неудачный выбор может подчеркнуть покраснение, сделать лицо бледным или визуально добавить усталости.

Как носить бордовую помаду

Четкий контур больше не является обязательным условием для эффектного макияжа губ. Один из трендовых приемов — нанести помаду пальцем и слегка растушевать края. Тогда макияж будет выглядеть менее формально.

Еще один вариант — техника cherry cola lips. Для нее используют темный бордовый или вишневый карандаш, а поверх наносят помаду более светлого оттенка. Благодаря сочетанию цветов губы приобретают выразительный объем.

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Бордовый цвет удачно сочетается с ухоженной кожей, легким румянцем, аккуратно оформленными бровями и тушью для ресниц. Если матовая помада кажется слишком сухой, можно выбрать средство с сатиновым финишем.

Вишневые губы. Фото из Instagram

Такой макияж подходит к разной одежде. Вечером его можно дополнить классическим костюмом или платьем, а днем — джинсами, свитером и кожаной курткой. Еще стоит учесть несколько приемов, которые помогут сделать цвет более стойким. Перед нанесением помады специалисты советуют распределить по губам тонкий слой тонального средства или консилера. Он выровняет естественный оттенок губ и станет основой для косметики.

После нанесения помады можно приложить к губам тонкую салфетку, а затем осторожно пройтись по ней пушистой кистью с небольшим количеством прозрачной рассыпчатой пудры. Это поможет закрепить цвет.

Как подобрать бордовый оттенок к коже

Бордовый — это не один конкретный цвет. К этой гамме относятся винные, вишневые, сливовые, фиолетовые и коричневатые оттенки. Именно поэтому перед покупкой помады стоит учесть подтон кожи, а не ориентироваться только на модные тенденции.

Для кожи с холодным подтоном подойдут глубокие бордовые оттенки со сливовыми или фиолетовыми нотками. Они дополнят естественную прохладу внешности.

Теплому подтону больше подойдут винные цвета с коричневыми, терракотовыми, ржавыми или вишневыми нюансами. Такие оттенки помогут сохранить гармонию между цветом губ и кожи.

Обладательницам очень светлой кожи стоит с осторожностью относиться к слишком темным и насыщенным помадам. Контраст может оказаться резким, поэтому более мягкие вариации бордового будут уместным выбором.

Сдержанный макияж с акцентом на губы. Фото из Instagram

Правильно подобранная помада не только соответствует трендам, но и подчеркивает внешность. Поэтому при выборе стоит учитывать собственный подтон кожи и насыщенность цвета.

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