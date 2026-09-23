Коричневая тушь вместо черной: какой макияж в моде этой осенью

Девушка красит ресницы. Фото: magnific

В 2026 году визажисты все чаще предлагают отказаться от туши. Идея такого макияжа проста: оставить лицо почти без заметных акцентов и не делать ресницы главной деталью. Такой вариант подходит не всем. Без туши глаза могут казаться менее выразительными, поэтому полностью убирать этот продукт из косметички необязательно.

Новини.LIVE со ссылкой на Ukr.Media предлагает обратить внимание на альтернативу.

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Вместо черной туши можно попробовать коричневую. Она так же окрашивает ресницы, придает им длину и объем, но не делает их столь темными. Благодаря этому разница между ресницами, бровями и волосами не кажется такой резкой.

Какие оттенки коричневой туши сейчас выбирают

Шоколадный — насыщенный коричневый без рыжего оттенка. Он хорошо заметен на ресницах, поэтому подойдет тем, кто хочет получить выразительный цвет, но черная тушь кажется им слишком резкой.

Эспрессо — очень темный коричневый, который при определенном освещении почти не отличается от черного. На темных ресницах он выглядит естественно, но при этом не отвлекает внимание от глаз. Такой вариант подойдет брюнеткам и шатенкам, которые не хотят переходить на светлые коричневые оттенки.

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Какао с молоком — значительно более светлый цвет. Его стоит попробовать обладательницам светлых ресниц, в частности блондинкам. Такая тушь не делает ресницы слишком темными и не создает резкого контраста с волосами и бровями.

Кому больше всего подойдет коричневая тушь

В первую очередь на нее стоит обратить внимание блондинкам. Если волосы, брови и ресницы от природы светлые, черный пигмент может сильно выделяться на лице. Даже когда на коже почти нет косметики, черные ресницы сразу становятся заметным акцентом. Коричневый цвет в такой ситуации будет более уместным.

А вот если от природы ресницы очень темные, ждать большой разницы от светло-коричневой туши не стоит. На них она может быть почти незаметной. В таком случае лучше обратить внимание на оттенки эспрессо или темного шоколада — они придадут нужный цвет, но не будут создавать такого контраста, как обычная черная тушь.

Ранее мы писали о том, что после 50 лет кожа становится более сухой, а морщины и неровности рельефа — более заметными, поэтому плотный тон и большое количество пудры могут подчеркнуть их ещё сильнее. Вместо многослойного макияжа визажисты советуют сделать акцент на тонкой основе, румянах, бровях и открытом взгляде.

Также Новини.LIVE сообщали, что на кистях для макияжа остаются тональное средство, пудра, кожный жир и частицы косметики. За несколько дней их накапливается немало, поэтому грязные кисти могут переносить на лицо бактерии, провоцируя высыпания и раздражения.