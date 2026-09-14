Его можно любить или ненавидеть: самый противоречивый макияж осени 2026 года

Макияж. Фото: magnific

Когда на улице становится прохладнее, не только в маникюре, но и в макияже традиционно появляются насыщенные осенние цвета. Бордовые губы, винные оттенки, темно-зеленые и синие тени хорошо сочетаются со свитерами и пальто. Также осенью 2026 года к этой привычной палитре присоединился цвет, которого здесь совсем не ожидали.

Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan расскажут о нем подробнее.

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Речь идет о wisteria haze — приглушенном лавандовом оттенке с легким дымчатым эффектом. Он не похож на типичные осенние цвета, но именно в этом и заключается его привлекательность. Тенденция хорошо вписывается в популярный в этом году вайб "whimsy", где есть место для необычных сочетаний, игривых деталей и немного сказочного настроения.

Как сделать макияж в трендовом цвете

Лавандовый уже заметен в различных вариантах макияжа. Его используют для глаз, губ и даже как легкий оттенок на щеках. После нескольких сезонов почти незаметного макияжа цветные тени снова становятся интереснее, поэтому сиреневые и лиловые оттенки все чаще появляются в бьюти-образах.

Для осени оттенок wisteria haze можно немного изменить. Вместо чистого пастельного лавандового стоит выбирать более сероватые и приглушенные варианты. Их принято сочетать с цветом мальвы, графитовым, холодным коричневым и серебристым.

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Еще один простой способ носить этот цвет осенью — добавить его только в одну деталь. Например, нанести лавандовые тени на веки, а остальную часть макияжа оставить нейтральной. Или использовать сиреневый оттенок на щеках и дополнить образ серой или шерстяной одеждой.

Итак, лавандовый макияж не обязательно оставлять только на лето. Если выбрать не слишком яркий оттенок и сочетать его с холодными, более глубокими цветами, он легко впишется и в осенний гардероб.

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