Можна любити або ненавидіти: найсуперечливіший макіяж осені 2026

Макіяж. Фото: magnific

Коли надворі стає прохолодніше, не тільки у манікюрі, але і у макіяжі традиційно з’являються глибокі осінні кольори. Бордові губи, винні відтінки, темно-зелені та сині тіні добре пасують до светрів, пальт. Також восени 2026 року до цієї звичної палітри приєднався колір, якого тут зовсім не чекали.

Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan розповість про нього детальніше.

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Йдеться про wisteria haze — приглушений лавандовий відтінок із легким димчастим ефектом. Він не схожий на типові кольори осені, але саме в цьому його цікавість. Тренд добре вписується у популярний цього року вайб whimsy, де є місце для незвичних поєднань, грайливих деталей і трохи казкового настрою.

Як зробити макіяж у трендовому кольорі

Лавандовий уже помітний у різних варіантах макіяжу. Його використовують для очей, губ і навіть як легкий відтінок на щоках. Після кількох сезонів майже непомітного макіяжу кольорові тіні знову стають цікавішими, тому бузкові та лілові відтінки дедалі частіше з’являються в б’юті-образах.

Для осені wisteria haze можна трохи змінити. Замість чистого пастельного лавандового варто вибирати більш сіруваті та приглушені варіанти. Їх прийнято поєднувати з кольором мальви, графітовим, холодним коричневим і сріблястим.

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Ще один простий спосіб носити цей колір восени — додати його лише в одну деталь. Наприклад, нанести лавандові тіні на повіки, а решту макіяжу залишити нейтральною. Або використати бузковий відтінок на щоках і додати до образу сірий чи вовняний одяг.

Отже, лавандовий макіяж не обов’язково залишати лише на літо. Якщо взяти не надто яскравий відтінок і поєднати його з холодними, глибшими кольорами, він легко впишеться і в осінній гардероб.

Раніше ми писали про те, що пензлі для макіяжу контактують зі шкірою майже щодня, але про їхнє очищення часто згадують лише тоді, коли вони вже помітно забруднилися. На ворсинках накопичуються залишки косметики, шкірний жир і пил, тому регулярне миття важливе не лише для чистоти пензлів, а й для стану шкіри.

Також Новини.LIVE повідомляли, що перманентний макіяж брів ще кілька років тому був звичною салонною процедурою, але мода на чітко промальовані брови поступово відходить. У 2026 році популярнішими стали способи корекції, які залишають волоски природними та не змінюють їхній вигляд надовго.