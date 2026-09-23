Коричнева туш замість чорної: який макіяж у моді восени

Дівчина фарбує вії. Фото: magnific

У 2026 році візажисти дедалі частіше пропонують відмовитися від туші. Ідея такого макіяжу проста: залишити обличчя майже без помітних акцентів і не робити вії головною деталлю. Такий варіант підходить не всім. Без туші очі можуть здаватися менш виразними, тому повністю прибирати цей продукт із косметички необов’язково.

Новини.LIVE з посиланням на Ukr.Media пропонує звернути увагу на альтернативу.

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Замість чорної туші можна спробувати коричневу. Вона так само фарбує вії, додає їм довжини та об’єму, але не робить їх настільки темними. Через це різниця між віями, бровами та волоссям не здаєьбся такою різкою.

Які відтінки коричневої туші зараз обирають

Шоколадний — насичений коричневий без рудого відтінку. Він гарно помітний на віях, тому підійде тим, хто хоче отримати виразний колір, але чорна туш здається їм занадто різкою.

Еспресо — дуже темний коричневий, який при певному освітленні майже не відрізняється від чорного. На темних віях він має природний вигляд, але при цьому не забирає акцент з очей. Такий варіант підійде брюнеткам і шатенкам, які не хочуть переходити на світлі коричневі відтінки.

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Какао з молоком — значно світліший колір. Його варто спробувати власницям світлих вій, зокрема блондинкам. Така туш не робить вії надто темними й не створює різкого контрасту з волоссям та бровами.

Кому найбільше підійде коричнева туш

Найперше на неї варто звернути увагу блондинкам. Якщо волосся, брови та вії від природи світлі, чорний пігмент може сильно виділятися на обличчі. Навіть коли на шкірі майже немає косметики, чорні вії одразу стають помітним акцентом. Коричневий колір у такій ситуації буде доречнішим.

А ось якщо від природи вії дуже темні, чекати великої різниці від світло-коричневої туші не варто. На них вона може бути майже непомітною. У такому разі краще дивитися на відтінки еспресо або темного шоколаду — вони дадуть потрібний колір, але не матимуть такого контрасту, як звичайна чорна туш.

Раніше ми писали про те, що після 50 років шкіра стає сухішою, а зморшки та нерівності рельєфу помітнішими, тому щільний тон і велика кількість пудри можуть підкреслити їх ще сильніше. Замість багатошарового макіяжу візажисти радять зробити акцент на тонкій основі, рум’янах, бровах і відкритому погляді.

Також Новини.LIVE повідомляли, на пензлях для макіяжу залишаються тональний засіб, пудра, шкірний жир і частинки косметики. За кілька днів їх накопичується чимало, тому брудні пензлі можуть переносити на обличчя бактерії, провокувати висипання та подразнення.