Як збільшити очі без накладних вій: ефективні прийоми візажистів

Макіяж очей. Фото: magnific

Відкрити погляд можна не лише за допомогою складного макіяжу. Іноді достатньо правильно розставити кілька акцентів, додати трохи світла та не перевантажувати очі темними відтінками. Такий макіяж робить обличчя свіжішим, а погляд — виразнішим. Взагалі мова про прийоми, які підходять для різної форми очей.

Новини.LIVE з посиланням на німецький Vogue радить звернути увагу на кілька простих прийомів, які допомагають візуально збільшити очі.

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Як зробити гарний макіяж на очі

Важливо лише враховувати природні пропорції та правильно розподіляти світлі й темні відтінки.

Додайте світла у внутрішні куточки

Один із найпростіших способів освіжити погляд — нанести трохи світлих тіней у внутрішні куточки очей. Сяйливий відтінок відбиває світло, тому очі здаються більш відкритими. Трохи такого продукту можна додати й у центр рухомої повіки. Для щоденного макіяжу підійдуть сатинові тіні без великого блиску.

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А от із дуже темними кольорами варто бути обережними. Замість чорного краще взяти коричневий або сіро-коричневий відтінок. Він додасть очам глибини.

Консилер теж може змінити погляд

Консилер не обов'язково наносити щільним шаром під усе око. У цьому випадку краще працює точкове нанесення. Невелику кількість засобу можна розподілити у внутрішньому та зовнішньому куточках очей. Ще одна зона — простір безпосередньо під бровою. Такий прийом допомагає зробити шкіру в цій ділянці світлішою, а погляд відповідно більш свіжим.

Підкрутіть вії перед нанесенням туші

Навіть хороша туш не завжди дає потрібний ефект, якщо вії спрямовані вниз. Перед її нанесенням варто скористатися щипцями для завивки.

Розміщуйте їх ближче до коренів вій і обережно підкручуйте волоски. Туш наносіть переважно біля основи, а кінчики не перевантажуйте великою кількістю продукту. Так вії залишаться легкими, але погляд стане більш відкритим.

Густі накладні вії для цього зовсім не обов'язкові. У денному макіяжі природний вигин часто має кращий вигляд.

Не затемнюйте нижню слизову

Чорний олівець на нижній слизовій може зробити очі візуально меншими. Якщо хочеться підкреслити цю ділянку, спробуйте бежевий каял. Він не створює різкого контрасту й водночас допомагає зробити білок очей візуально помітнішим.

Підводку на верхній повіці також не варто робити надто товстою. Достатньо промалювати зовнішню третину ока та трохи підняти лінію в напрямку скроні. Це допоможе візуально витягнути й відкрити погляд.

Брови можуть додати погляду легкості

Форма брів теж впливає на те, як сприймається зона навколо очей. Занадто низький хвостик може візуально опустити зовнішній край повіки.

Щоб цього уникнути, волоски можна зачесати вгору за допомогою прозорого або відтінкового гелю. Не потрібно робити брови надто графічними. Достатньо акуратно укласти їх і трохи підняти напрямок волосків.

Не поспішайте брати темні тіні

Щільні чорні або темно-коричневі тіні здатні швидко обтяжити макіяж, особливо на невеликих або навислих повіках. Для більш відкритого погляду краще підійдуть світлі та середні відтінки. Спробуйте молочні, кремові, світло-коричневі або ніжні сірі кольори. Вони допоможуть створити потрібну глибину, але не заберуть простір навколо очей.

Раніше ми писали про те, що пензлі для макіяжу щодня контактують зі шкірою, але мити їх регулярно багато хто забуває. В результаті на ворсинках залишаються частинки косметики, шкірний жир і пил, тому брудні пензлі можуть стати причиною висипань та подразнення.

Також Новини.LIVE повідомляли, що макіяж може освіжити обличчя, але деякі звичні прийоми дають протилежний ефект. Надто щільний тон, велика кількість пудри чи неправильно нанесені тіні можуть підкреслити зморшки, сухість шкіри та зробити риси обличчя жорсткішими.