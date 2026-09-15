Как визуально увеличить глаза без накладных ресниц: эффективные приемы визажистов

Макияж глаз. Фото: magnific

Сделать взгляд более открытым можно не только с помощью сложного макияжа. Иногда достаточно правильно расставить несколько акцентов, добавить немного света и не перегружать глаза темными оттенками. Такой макияж делает лицо свежее, а взгляд — выразительнее. В целом речь идет о приемах, подходящих для разных форм глаз.

Новини.LIVE со ссылкой на немецкий Vogue советует обратить внимание на несколько простых приемов, которые помогают визуально увеличить глаза.

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Как сделать красивый макияж глаз

Важно лишь учитывать естественные пропорции и правильно распределять светлые и темные оттенки.

Добавьте света во внутренние уголки

Один из самых простых способов освежить взгляд — нанести немного светлых теней во внутренние уголки глаз. Сияющий оттенок отражает свет, поэтому глаза кажутся более открытыми. Немного такого средства можно нанести и в центр подвижного века. Для повседневного макияжа подойдут сатиновые тени без сильного блеска.

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А вот с очень темными цветами стоит быть осторожными. Вместо черного лучше взять коричневый или серо-коричневый оттенок. Он придаст глазам глубину.

Консилер тоже может изменить взгляд

Консилер не обязательно наносить плотным слоем под весь глаз. В этом случае лучше работает точечное нанесение. Небольшое количество средства можно распределить во внутреннем и внешнем уголках глаз. Еще одна зона — область непосредственно под бровью. Такой прием помогает сделать кожу в этой области светлее, а взгляд, соответственно, более свежим.

Завивайте ресницы перед нанесением туши

Даже хорошая тушь не всегда дает нужный эффект, если ресницы направлены вниз. Перед ее нанесением стоит воспользоваться щипцами для завивки.

Располагайте их ближе к корням ресниц и осторожно подкручивайте волоски. Тушь наносите преимущественно у основания, а кончики не перегружайте большим количеством средства. Так ресницы останутся легкими, но взгляд станет более открытым.

Густые накладные ресницы для этого вовсе не обязательны. В дневном макияже естественный изгиб часто выглядит лучше.

Не закрашивайте нижнюю слизистую

Черный карандаш на нижней слизистой может визуально уменьшить глаза. Если хочется подчеркнуть эту область, попробуйте бежевый каял. Он не создает резкого контраста и в то же время помогает визуально выделить белок глаз.

Подводку на верхнем веке также не стоит делать слишком толстой. Достаточно прорисовать внешнюю треть глаза и немного поднять линию в направлении виска. Это поможет визуально вытянуть и открыть взгляд.

Брови могут придать взгляду легкость

Форма бровей тоже влияет на то, как воспринимается зона вокруг глаз. Слишком низкий хвостик может визуально опустить внешний край века.

Чтобы этого избежать, волоски можно зачесать вверх с помощью прозрачного или тонированного геля. Не нужно делать брови слишком графичными. Достаточно аккуратно уложить их и немного приподнять направление волосков.

Не спешите выбирать темные тени

Плотные черные или темно-коричневые тени способны быстро утяжелить макияж, особенно на небольших или нависающих веках. Для более открытого взгляда лучше подойдут светлые и средние оттенки. Попробуйте молочные, кремовые, светло-коричневые или нежные серые цвета. Они помогут создать нужную глубину, но не отнимут пространство вокруг глаз.

Ранее мы писали о том, что кисти для макияжа ежедневно соприкасаются с кожей, но многие забывают их регулярно мыть. В результате на ворсинках остаются частицы косметики, кожный жир и пыль, поэтому грязные кисти могут стать причиной высыпаний и раздражения.

Также Новини.LIVE сообщали, что макияж может освежить лицо, но некоторые привычные приемы дают обратный эффект. Слишком плотный тон, большое количество пудры или неправильно нанесенные тени могут подчеркнуть морщины, сухость кожи и сделать черты лица более жесткими.