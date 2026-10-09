Какой лак выбрать, чтобы короткие ногти казались длиннее: 4 варианта маникюра

Красивые ногти. Фото: magnific

Визуально удлинить ногти можно с помощью маникюра. Для этого не нужно отращивать ногти или делать наращивание — достаточно правильно выбрать цвет лака и дизайн. Такие приемы подойдут женщинам любого возраста, которые хотят, чтобы ногти казались длиннее, а пальцы — изящнее.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Какие цвета подойдут для коротких ногтей

Прежде всего стоит отказаться от темных оттенков, ведь они подчеркивают истинную длину ногтевой пластины. Вместо этого лучше выбирать светлые лаки, в частности нюдовые и пастельные. Наиболее удачными будут цвета, близкие к тону кожи. Они не создают резкого контраста с пальцами, благодаря чему ногти кажутся длиннее. Если хочется сделать маникюр более заметным, можно выбрать оттенок чуть светлее кожи.

Нюдовый маникюр. Фото из Instagram

Еще один способ визуально удлинить ногти — классический французский маникюр. Белая полоска на кончике ногтя помогает визуально удлинить его. Френч снова стал популярным после возвращения трендов из 90-х, поэтому найти мастера, который выполнит такой дизайн, несложно. Однако для достижения нужного эффекта лучше выбирать именно классический вариант, а не цветные кончики или необычные интерпретации французского маникюра.

Нежный френч. Фото из Instagram

Также стоит обратить внимание на глянцевое покрытие. Оно придает ногтям визуальный объем и помогает подчеркнуть их длину. Глянец хорошо сочетается с нюдовыми и пастельными лаками, поэтому его можно смело сочетать со светлыми оттенками, которые визуально удлиняют ногти.

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Также Новини.LIVE сообщали о маникюре, который можно сделать дома без гель-лака. Еще один вариант для тех, кто любит естественный вид ногтей, — японский маникюр: в салонах для него используют специальные пасты и пудры, но попробовать простой домашний способ предлагают с помощью зубной пасты и губки.