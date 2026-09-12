Как сделать японский маникюр дома: понадобятся только зубная паста и губка

Маникюр. Фото: magnific

Японский маникюр в свое время стал популярной альтернативой гель-лаку. Здесь не требуется цветное покрытие: ногти остаются натуральными, а главный акцент делается на их виде и блеске. Для этого ногтевую пластину полируют и втирают в нее специальные средства.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на УНИАН расскажет о японском маникюре подробнее.

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В салонах для процедуры обычно используют пасты и пудры с пчелиным воском, минералами, витаминами А и Е, а также растительными компонентами. Средство наносят на ноготь, хорошо втирают, а затем полируют. После этого ногтевая пластина становится гладкой и приобретает заметный блеск.

Но можно попробовать обойтись и без профессионального набора. Для простого эксперимента понадобятся обычная отбеливающая зубная паста и чистая кухонная губка.

Почему именно зубная паста? В ней содержатся мелкие абразивные компоненты, которые помогают очищать поверхность зубов. При легкой полировке они также могут удалить поверхностные загрязнения с ногтевой пластины. Губка в этом случае нужна для нанесения пасты и легкого массажа ногтя.

Как сделать японский маникюр дома

Перед процедурой вымойте руки, полностью удалите старое покрытие, если оно есть, и дождитесь, пока ногти высохнут. Затем нанесите небольшое количество зубной пасты на чистую мягкую губку. Поочередно полируйте каждый ноготь примерно 30 секунд. Движения должны быть легкими и круговыми. Не нужно сильно надавливать на пластину — достаточно мягко распределять пасту по ее поверхности. После обработки всех ногтей смойте остатки пасты водой и вытрите руки насухо. На кутикулу нанесите немного масла.

После такой процедуры ногти могут стать более гладкими и ухоженными. На поверхности появляется естественный блеск, из-за которого кажется, будто ногти покрыты тонким слоем прозрачного лака. Такой результат обычно держится несколько дней.

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В то же время не стоит воспринимать этот способ как уход или лечение. Домашняя процедура с зубной пастой дает лишь внешний эффект. Она не способна восстановить поврежденную ногтевую пластину или сделать слабые ногти более здоровыми.

Японский маникюр. Фото из Instagram

Если ногти сильно расслаиваются, изменили цвет или есть подозрение на грибковое поражение, полировать их не стоит. В такой ситуации причина проблемы требует отдельного внимания, а не маскировки с помощью косметической процедуры.

Ранее мы писали о том, что после 50 лет оттенок лака может заметно изменить внешний вид маникюра и рук. На коротких ногтях округлой формы хорошо смотрятся спокойные однотонные цвета, которые визуально делают руки более ухоженными.

Также Новини.LIVE сообщали, что в сентябре яркие летние оттенки уступают место более спокойным цветам, а сложный дизайн — более простым решениям. Для школы, работы и повседневных дел можно выбрать однотонное покрытие или добавить к нему небольшой акцент.