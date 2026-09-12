Як зробити японський манікюр вдома: знадобляться лише зубна паста та губка

Манікюр. Фото: magnific

Японський манікюр свого часу став популярною альтернативою гель-лаку. Тут не потрібне кольорове покриття: нігті залишаються натуральними, а головний акцент роблять на їхньому вигляді та блиску. Для цього нігтьову пластину полірують і втирають у неї спеціальні засоби.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на УНІАН розповість про японський манікюр детальніше.

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У салонах для процедури зазвичай беруть пасти та пудри з бджолиним воском, мінералами, вітамінами А та Е, а також рослинними компонентами. Засіб наносять на ніготь, добре втирають, а потім полірують. Після цього пластина стає гладкою та набуває помітного блиску.

Але можна спробувати обійтися й без професійного набору. Для простого експерименту знадобляться звичайна відбілююча зубна паста та чиста кухонна губка.

Чому саме зубна паста? У ній є дрібні абразивні компоненти, які допомагають очищати поверхню зубів. Під час легкого полірування вони так само можуть прибрати поверхневі забруднення з нігтьової пластини. Губка в цьому випадку потрібна для нанесення пасти та легкого масажу нігтя.

Як зробити японський манікюр вдома

Перед процедурою вимийте руки, повністю видаліть старе покриття, якщо воно є, і дочекайтеся, поки нігті висохнуть. Потім нанесіть невелику кількість зубної пасти на чисту м’яку губку. По черзі поліруйте кожен ніготь приблизно 30 секунд. Рухи мають бути легкими й круговими. Не потрібно сильно натискати на пластину — достатньо м'яко розподіляти пасту по її поверхні. Після обробки всіх нігтів змийте залишки пасти водою та витріть руки насухо. На кутикулу нанесіть трохи олії.

Після такої процедури нігті можуть стати більш гладкими та доглянутими. На поверхні з'являється природний блиск, через який здається, ніби нігті вкриті тонким шаром прозорого лаку. Такий результат зазвичай тримається кілька днів.

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Водночас не варто сприймати цей спосіб як догляд або лікування. Домашня процедура із зубною пастою дає лише зовнішній ефект. Вона не здатна відновити пошкоджену нігтьову пластину чи зробити слабкі нігті здоровішими.

Японський манікюр. Фото з Instagram

Якщо нігті сильно розшаровуються, змінили колір або є підозра на грибкове ураження, полірувати їх не варто. У такій ситуації причина проблеми потребує окремої уваги, а не маскування за допомогою косметичної процедури.

Раніше ми писали про те, що після 50 років відтінок лаку може помітно змінити вигляд манікюру та рук. На коротких нігтях округлої форми гарний вигляд мають спокійні однотонні кольори, які візуально роблять руки доглянутішими.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у вересні яскраві літні відтінки поступаються спокійнішим кольорам, а складний дизайн — простішим рішенням. Для школи, роботи й повсякденних справ можна обрати однотонне покриття або додати до нього невеликий акцент.