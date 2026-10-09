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Головна Мода Правильний відтінок змінює все: який лак візуально подовжує нігті

Правильний відтінок змінює все: який лак візуально подовжує нігті

Ua ru
9 жовтня 2026 10:54
Який лак обрати, щоб короткі нігті здавалися довшими: 4 дизайни манікюру
Гарні нігті. Фото: magnific

Візуально подовжити нігті можна за допомогою манікюру. Для цього не потрібно відрощувати довжину чи робити нарощування — достатньо правильно вибрати колір лаку та дизайн. Такі прийоми підійдуть жінкам будь-якого віку, які хочуть, щоб нігті здавалися довшими, а пальці — витонченішими.

Про це повідомляє Новини.LIVE

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Які кольори підійдуть коротким нігтям

Насамперед варто відмовитися від темних відтінків, адже вони підкреслюють справжню довжину нігтьової пластини. Натомість краще вибирати світлі лаки, зокрема нюдові та пастельні. Найвдалішими будуть кольори, близькі до тону шкіри. Вони не створюють різкого контрасту з пальцями, завдяки чому нігті здаються довшими. Якщо хочеться зробити манікюр помітнішим, можна взяти відтінок трохи світліший за шкіру.

Манікюр в пастельних відтінках завжди в моді
Нюдовий манікюр. Фото з Instagram

Ще один спосіб візуально подовжити нігті — класичний французький манікюр. Біла смужка на кінчику нігтя допомагає зробити його довшим на вигляд. Френч знову став популярним після повернення трендів із 90-х, тож знайти майстра, який виконає такий дизайн, нескладно. Однак для потрібного ефекту краще вибирати саме класичний варіант, а не кольорові кінчики чи незвичні інтерпретації французького манікюру.

Класичний французький манікюр в тренді
Ніжний френч. Фото з Instagram

Також варто звернути увагу на глянцеве покриття. Воно додає нігтям візуального об'єму та допомагає підкреслити їхню довжину. Глянець пасує до нюдових і пастельних лаків, тому його можна сміливо поєднувати зі світлими відтінками, які роблять нігті довшими на вигляд.

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Раніше ми писали про манікюр, який пасує до осіннього гардероба. Квадратна форма нігтів дає змогу експериментувати з дизайном: від незвичного френча й принтів до однотонного покриття в глибоких осінніх відтінках.

Також Новини.LIVE повідомляли про манікюр, який можна зробити вдома без гель-лаку. Ще один варіант для тих, хто любить натуральний вигляд нігтів, — японський манікюр: у салонах для нього використовують спеціальні пасти й пудри, але спробувати простий домашній спосіб пропонують за допомогою зубної пасти та губки.

тренди манікюр краса французький манікюр короткі нігті
Юлія Хівренко - редактор, експерт в рубриці "мода"
Автор:
Юлія Хівренко

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