Бордовий уже не дивує: 4 ідеї манікюру у відтінку червоного вина

Лаконічний манікюр. Фото: magnific

Осінь — ідеальний час для темних відтінків на нігтях. Замість звичних рожевих, молочних і яскравих кольорів можна спробувати глибокий бордовий. Він пасує і до джинсів зі светром, і до вечірнього вбрання, а ще не потребує особливого дизайну, щоб мати ефектний вигляд. Саме тому винна гама традиційно повертається в осінні добірки.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на експертів InStyle.

Реклама

4 ідеї бордового манікюру на осінь 2026 року

Класичний бордовий квадрат

Не потрібен складний малюнок чи декор — лише насичений винний лак і чітка квадратна форма. Такий манікюр підійде тим, хто любить стримані рішення. Глибокий колір сам по собі привертає увагу, тому додаткові прикраси не потрібні.

Бордовий манікюр. Фото з Instagram

Ефект "котячого ока"

Читайте також:

Бордовий колір можна подати зовсім інакше за допомогою магнітного покриття. Світла смуга всередині лаку змінює положення залежно від освітлення, тому нігті ніби переливаються під час руху. Гарний варіант для короткої довжини.

Бордовий манікюр "котяче око". Фото з Instagram

Бордо з легким блиском

Ще один простий спосіб урізноманітнити темний лак — додати трохи сяйва. Для цього підійде прозорий топ із дрібним шиммером або дуже делікатними блискітками. Вони не перекривають основний колір, але роблять покриття цікавішим при денному та вечірньому освітленні.

Бордовий манікюр із блиском. Фото з Instagram

Бордові орнаменти на нігтях

Цей дизайн нагадує розписану кераміку. На світлій основі майстер може намалювати тонкі бордові лінії, додати білий і трохи золотого. У результаті кожен ніготь виглядає по-своєму, але весь манікюр залишається цілісним.

Манікюр із керамічними орнаментами. Фото з Instagram

Раніше ми писали про те, чим особливий японський манікюр. Він не передбачає кольорового покриття — нігті залишаються натуральними, але після процедури мають гладкий і блискучий вигляд. У салоні для цього використовують спеціальні пасти й пудри, а вдома можна спробувати простіший варіант із двома речами.

Також Новини.LIVE повідомляли, що американська акторка Дженніфер Лопес показала манікюр у глибокому червоно-коричневому відтінку, який її майстер Том Бачик назвав Cherry Chocolate. Колір нагадує вишні в шоколаді та добре підходить для осінньої палітри 2026 року.