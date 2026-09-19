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Главная Мода Бордовый маникюр уже не такой, как раньше: 4 новых варианта

Бордовый маникюр уже не такой, как раньше: 4 новых варианта

Ua ru
19 сентября 2026 14:25
Бордовый цвет уже никого не удивляет: 4 идеи маникюра в оттенке красного вина
Лаконичный маникюр. Фото: magnific

Осень — идеальное время для темных оттенков на ногтях. Вместо привычных розовых, молочных и ярких цветов можно попробовать насыщенный бордовый. Он подходит и к джинсам со свитером, и к вечернему наряду, а еще не требует особого дизайна, чтобы выглядеть эффектно. Именно поэтому винная гамма традиционно возвращается в осенние коллекции.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на экспертов InStyle.

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4 идеи бордового маникюра на осень 2026 года

Классический бордовый квадрат

Не нужен сложный рисунок или декор — только насыщенный винный лак и четкая квадратная форма. Такой маникюр подойдет тем, кто любит сдержанные решения. Глубокий цвет сам по себе привлекает внимание, поэтому дополнительные украшения не нужны.

Осінній манікюр на квадратні нігті
Бордовый маникюр. Фото из Instagram

Эффект "кошачьего глаза"

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Бордовый цвет можно преподнести совершенно по-другому с помощью магнитного покрытия. Светлая полоса внутри лака меняет положение в зависимости от освещения, поэтому ногти как будто переливаются при движении. Хороший вариант для короткой длины.

Який манікюр залишається в тренді
Бордовый маникюр "кошачий глаз". Фото из Instagram

Бордо с легким блеском

Еще один простой способ разнообразить темный лак — добавить немного сияния. Для этого подойдет прозрачный топ с мелким шиммером или очень нежными блестками. Они не перекрывают основной цвет, но делают покрытие более интересным при дневном и вечернем освещении.

Осінній манікюр в бордовому відтінку
Бордовый маникюр с блеском. Фото из Instagram

Бордовые орнаменты на ногтях

Этот дизайн напоминает расписанную керамику. На светлой основе мастер может нарисовать тонкие бордовые линии, добавить белый и немного золотого. В результате каждый ноготь выглядит по-своему, но весь маникюр остается целостным.

Манікюр для тих, хто любить увагу
Маникюр с керамическими орнаментами. Фото из Instagram

Ранее мы писали о том, чем особенный японский маникюр. Он не предполагает цветного покрытия — ногти остаются натуральными, но после процедуры приобретают гладкий и блестящий вид. В салоне для этого используют специальные пасты и пудры, а дома можно попробовать более простой вариант с двумя средствами.

Также Новини.LIVE сообщали, что американская актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала маникюр в насыщенном красно-коричневом оттенке, который ее мастер Том Бачик назвал Cherry Chocolate. Цвет напоминает вишни в шоколаде и хорошо подходит для осенней палитры 2026 года.

мода маникюр стиль ногти модный маникюр 2026
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

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