Молодежный маникюр 2026: какие цвета и дизайны выбирают вместо розового

Молодая девушка с модным маникюром. Фото: magnific

Розовый маникюр не теряет популярности среди молодых девушек. Летом он был одним из самых заметных вариантов, но с приходом осени палитра становится темнее. Вместо ярких и легких оттенков стоит обратить внимание на более спокойные цвета, которые выглядят современно и среди молодежи.

Новини.LIVE расскажет, какой маникюр подойдет молодым девушкам.

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Какую длину и форму ногтей выбрать

В этом сезоне в моде естественность, поэтому слишком длинные ногти уступают место коротким. Короткая длина удобна для повседневной жизни, не мешает во время учебы или работы. Среди форм можно выбрать мягкий квадрат, короткий овал или натуральный миндаль.

Хром и перламутр

Белый лак осенью не обязательно должен быть просто белым. Он выглядит интереснее с легким сиянием или хромированным эффектом.

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Для зеркального блеска используют втирку. Ее наносят поверх основного покрытия, чтобы получить гладкий металлический эффект. Другой вариант — перламутровый лак.

Важно, чтобы белый цвет ложился плотно. Поэтому лучше нанести два слоя лака, особенно если покрытие должно быть без прозрачных участков.

Красивый маникюр. Фото из Instagram

Маникюр с принтами

Рисунки на ногтях тоже остаются актуальными. Причем совсем не обязательно покрывать ими всю ногтевую пластину. Иногда достаточно нескольких акцентов или необычного френча.

Среди популярных вариантов — леопардовые пятна, зебра, змеиный узор и принт, напоминающий коровью масть. Такой рисунок можно нанести только на кончики ногтей и получить необычную версию французского маникюра.

Оригинальный маникюр. Фото из Instagram

Какие цвета выбрать осенью

Осенью яркие летние оттенки уступают место более сложным цветам. В тренде бордовый, шоколадный, сливовый, оливковый и другие приглушенные тона.

Темная вишня и бордо. Насыщенный красный осенью становится глубже. Вишневые, винные и бордовые оттенки будут выглядеть выразительно, но не так ярко, как летний красный.

Насыщенный красный осенью становится глубже. Вишневые, винные и бордовые оттенки будут выглядеть выразительно, но не так ярко, как летний красный. Шоколад и карамель. Коричневая гамма хорошо вписывается в осенние образы. Можно выбрать темный шоколад, кофейный цвет или теплый карамельный оттенок.

Коричневая гамма хорошо вписывается в осенние образы. Можно выбрать темный шоколад, кофейный цвет или теплый карамельный оттенок. Сливовый и баклажановый. Темные оттенки фиолетового подойдут тем, кому надоели красные и коричневые цвета. Они могут быть почти черными или иметь заметный сливовый оттенок.

Темные оттенки фиолетового подойдут тем, кому надоели красные и коричневые цвета. Они могут быть почти черными или иметь заметный сливовый оттенок. Олива и хаки. Приглушенный зеленый также заслуживает внимания этой осенью. Оливковый и хаки выглядят благородно как в однотонном покрытии, так и в сочетании с коричневым, молочным или бежевым.

Ранее мы писали о том, что Дженнифер Лопес продемонстрировала маникюр в глубоком красно-коричневом оттенке, который хорошо вписывается в осеннюю палитру. Ее мастер Том Бачик назвал цвет Cherry Chocolate, ведь он напоминает вишни в шоколаде.

Также Новини.LIVE сообщали, что квадратная форма ногтей удачно сочетается и с однотонным покрытием, и с более сложным дизайном. Осенью на ней можно попробовать темные оттенки, необычный френч, принты или небольшие декоративные акценты.