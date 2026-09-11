Молодіжний манікюр 2026: які кольори та дизайни обирають замість рожевого

Молода дівчина з трендовим манікюром. Фото: magnific

Рожевий манікюр не втрачає популярності серед молодих дівчат. Влітку він був одним із найпомітніших варіантів, але з приходом осені палітра стає темнішою. Замість яскравих і легких відтінків варто придивитися до спокійніших кольорів, які мають сучасний вигляд і серед молоді.

Новини.LIVE розповість, який манікюр можна зробити молодим дівчатам.

Реклама

Яку довжину та форму нігтів обрати

Цього сезону в моді природність, тому надто довгі нігті поступаються місцем коротким. Коротка довжина зручна для повсякденного життя, не заважає під час навчання чи роботи. Серед форм можна обрати м’який квадрат, короткий овал або натуральний мигдаль.

Хром і перламутр

Білий лак восени не обов’язково має бути просто білим. Він цікавіший з легким сяйвом або хромовим ефектом.

Читайте також:

Для дзеркального блиску використовують втирку. Її наносять поверх основного покриття, щоб отримати гладкий металевий ефект. Інший варіант — перламутровий лак.

Важливо, щоб білий колір ліг щільно. Тому краще нанести два шари лаку, особливо якщо покриття має бути без прозорих ділянок.

Гарний манікюр. Фото з Instagram

Манікюр із принтами

Малюнки на нігтях теж залишаються актуальними. Причому зовсім не обов’язково покривати ними всю нігтьову пластину. Іноді достатньо кількох акцентів або незвичайного френча.

Серед популярних варіантів — леопардові плями, зебра, зміїний візерунок і принт, що нагадує коров'ячу масть. Такий малюнок можна перенести лише на кінчики нігтів і отримати незвичну версію французького манікюру.

Оригінальний манікюр. Фото з Instagram

Які кольори вибрати восени

Восени яскраві літні відтінки поступаються місцем складнішим кольорам. У в тренді бордовий, шоколадний, сливовий, оливковий та інші приглушені тони.

Темна вишня та бордо. Насичений червоний восени стає глибшим. Вишневі, винні та бордові відтінки будуть мати виразний, але не такий яскравий вигляд, як літній червоний.

Насичений червоний восени стає глибшим. Вишневі, винні та бордові відтінки будуть мати виразний, але не такий яскравий вигляд, як літній червоний. Шоколад і карамель. Коричнева гама добре вписується в осінні образи. Можна вибрати темний шоколад, кавовий колір або теплий карамельний відтінок.

Коричнева гама добре вписується в осінні образи. Можна вибрати темний шоколад, кавовий колір або теплий карамельний відтінок. Сливовий і баклажановий. Темні відтінки фіолетового підійдуть тим, кому набридли червоні та коричневі кольори. Вони можуть бути майже чорними або мати помітний сливовий відлив.

Темні відтінки фіолетового підійдуть тим, кому набридли червоні та коричневі кольори. Вони можуть бути майже чорними або мати помітний сливовий відлив. Олива та хакі. Приглушений зелений також вартий уваги цієї осені. Оливковий і хакі мають благородний вигляд як у однотонному покритті, так і в поєднанні з коричневим, молочним чи бежевим.

Раніше ми писали про те, що Дженніфер Лопес показала манікюр у глибокому червоно-коричневому відтінку, який добре пасує до осінньої палітри. Її майстер Том Бачик назвав колір Cherry Chocolate, адже він нагадує вишні в шоколаді.

Також Новини.LIVE повідомляли, що квадратна форма нігтів вдало поєднується і з однотонним покриттям, і зі складнішим дизайном. Восени на ній можна спробувати темні відтінки, незвичний френч, принти або невеликі декоративні акценти.