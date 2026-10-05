Как создать эффект размытых губ: главный тренд макияжа 2026 года

Макияж губ. Фото: magnific

Последние несколько лет в макияже губ царил блеск. Блески, масла и средства с эффектом влажных губ стали привычной частью бьюти-образов. Свою роль в этом сыграла и эстетика Хейли Бибер, благодаря которой сияющие губы надолго закрепились среди главных трендов. Теперь все немного меняется.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Harpers Bazaar.

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Осенью и зимой 2026 года все чаще можно увидеть blurred lips — макияж с нечетким контуром и полуматовым финишем. Такой эффект уже активно появляется в TikTok и Instagram. Губы не должны быть ни сухими, ни зеркально блестящими. Цвет как будто немного растекается за естественные границы, а сам финиш остается между матовым и сатиновым. Благодаря этому губы кажутся более объемными, а макияж — непринужденным. Получается эффект только что поцелованных губ.

Почему все заговорили о размытых губах

Одной из тех, кто сделал такой макияж узнаваемым, стала визажистка Нина Парк. Она работает с Маргарет Кволли, Эммой Стоун и Мией Гот. В ее работах часто можно увидеть губы без четкой линии по краю. Именно этот прием в последнее время начали повторять бьюти-креаторы. В соцсетях появляется все больше видео, где пытаются воссоздать характерный макияж Парк.

Спрос смещается и в сторону средств с соответствующим финишем. Полуматовые бальзамы уже используют в своих образах Chanel Beauty, Violette_FR и Louis Vuitton Beauté.

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Как создать размытый контур губ

Сначала Лем наносит на губы бальзам и оставляет его на несколько минут. После этого он берет карандаш холодного оттенка и немного выходит им за естественный контур верхней губы. Далее четкую линию нужно убрать. Для этого блогер растушевывает карандаш кисточкой, чтобы цвет плавно переходил с кожи на губы. Именно отсутствие резкого края и создает тот самый blurred-эффект.

Затем Лем добавляет еще один розовый карандаш. Он наносит его поверх первого слоя, чтобы цвет стал более насыщенным. Завершающий этап — тинт розово-пудрового оттенка. Его блогер не растушевывает кистью, а вбивает пальцами. Такой способ нанесения помогает сохранить неравномерный, живой цвет.

Лем также обращает внимание на оттенки карандашей: они имеют холодный тон, который хорошо уравновешивается более теплыми цветами в макияже.

Ранее мы писали о том, что черная тушь традиционно занимает свое место в косметичке, но осенью ей нашлась интересная замена. Коричневый оттенок лучше подчеркивает ресницы и выглядит по-другому в макияже, особенно в сочетании с естественными оттенками.

Также Новини.LIVE сообщали, что можно ежедневно очищать кожу и пользоваться хорошей косметикой, но при этом забывать о том, чем мы ее наносим. На кистях постепенно скапливаются остатки тональных средств, пудры и кожного жира, поэтому их тоже нужно регулярно очищать.