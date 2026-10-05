Як зробити ефект розмитих губ: головний тренд макіяжу 2026

Макіяж губ. Фото: magnific

Останні кілька років у макіяжі губ панував глянець. Блиски, олійки та засоби з ефектом вологих губ стали звичною частиною б’юті-образів. Свою роль у цьому зіграла й естетика Гейлі Бібер, завдяки якій сяйливі губи надовго закріпилися серед головних трендів. Тепер усе трохи змінюється.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Harpers Bazaar.

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Восени та взимку 2026 року дедалі частіше можна побачити blurred lips — макіяж із нечітким контуром і півматовим фінішем. Такий ефект уже активно з’являється у TikTok та Instagram. Губи не мають бути ані сухими, ані дзеркально блискучими. Колір ніби трохи розтікається за природні межі, а сам фініш залишається між матовим і сатиновим. Через це губи здаються більш об’ємними, а макіяж — невимушеним. Виходить ефект щойно поцілованих губ.

Чому всі заговорили про розмиті губи

Однією з тих, хто зробив такий макіяж впізнаваним, стала візажистка Ніна Парк. Вона працює з Маргарет Кволлі, Еммою Стоун та Мією Гот. У її роботах часто можна побачити губи без різкої лінії по краю. Саме цей прийом останнім часом почали повторювати б’юті-креатори. У соцмережах з’являється дедалі більше відео, де намагаються відтворити характерний макіяж Парк.

Попит зміщується і в бік засобів із відповідним фінішем. Півматові бальзами вже використовують у своїх образах Chanel Beauty, Violette_FR та Louis Vuitton Beauté.

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Як зробити розмитий контур губ

Спочатку Лем наносить на губи бальзам і залишає його на кілька хвилин. Після цього він бере олівець холодного відтінку та трохи виходить ним за природний контур верхньої губи. Далі чітку лінію потрібно прибрати. Для цього блогер розтушовує олівець пензлем, щоб колір плавно переходив зі шкіри на губи. Саме відсутність різкого краю і створює той самий blurred-ефект.

Потім Лем додає ще один рожевий олівець. Він наносить його поверх першого шару, щоб колір став глибшим. Завершальний етап — тинт рожево-пудрового відтінку. Його блогер не розподіляє пензлем, а вбиває пальцями. Такий спосіб нанесення допомагає зберегти нерівномірний, живий колір.

Лем також звертає увагу на відтінки олівців: вони мають холодний тон, який добре врівноважується теплішими кольорами в макіяжі.

Раніше ми писали про те, що чорна туш звично займає своє місце в косметичці, але восени їй знайшлася цікава заміна. Коричневий відтінок робить кращий акцент на віях і має інший вигляд в макіяжі, особливо у поєднанні з природними відтінками.

Також Новини.LIVE повідомляли, що можна щодня очищати шкіру та користуватися хорошою косметикою, але при цьому забувати про те, чим ми її наносимо. На пензлях поступово накопичуються залишки тональних засобів, пудри та шкірного жиру, тому їх теж потрібно регулярно очищати.