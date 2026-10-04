Почему тональный крем может не подойти: возможно, вы не знаете свой тон кожи

Девушки с разным оттенком кожи. Фото: magnific

Оттенок кожи помогает правильно подобрать тональный крем, румяны, помаду и даже цвет одежды. Но здесь важно различать тон и подтон. Тон может стать темнее после отпуска или загара, а подтон при этом не меняется. Кожа может иметь теплый, холодный, нейтральный или оливковый подтон. Поэтому определить его, просто взглянув на лицо, бывает непросто.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на Instyle расскажет, как это сделать в домашних условиях.

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Визажисты советуют воспринимать эту информацию как подсказку, а не как строгую систему. Она поможет понять, какие цвета лучше сочетаются с внешностью.

Теплый подтон обычно заметен по желтоватым, золотистым или персиковым оттенкам кожи. Он может быть как у очень светлокожего человека, так и у человека со смуглой кожей. В некоторых случаях лицо с теплым подтоном имеет легкий золотистый оттенок. Но ориентироваться только на этот признак не стоит.

Для холодного подтона характерны розовые, красноватые или слегка синеватые оттенки. При этом сама кожа не обязательно должна быть очень светлой. Холодный подтон встречается и у людей с более смуглой кожей, поэтому определять его только по общему цвету лица неправильно.

Как понять, какой у вас подтон кожи

Для этого есть несколько простых способов, которые можно попробовать при дневном свете. Один из них — посмотреть на вены на запястье:

синие или фиолетовые вены чаще встречаются у людей с холодным подтоном;

зеленоватые могут свидетельствовать о теплом;

если цвет сложно определить или он кажется разным, подтон может быть нейтральным.

Еще один вариант — примерить золотые и серебряные украшения. Посмотрите, какой металл лучше сочетается с кожей. Однако этот тест также не дает стопроцентного ответа.

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Самый практичный способ — проверить тональный крем. Нанесите несколько оттенков на линию нижней челюсти и сравните их при естественном освещении. Правильное средство не должно заметно отличаться от кожи.

Почему лицо может вводить в заблуждение

Цвет лица не всегда отражает истинный подтон кожи. На него влияют покраснения, пигментные пятна, загар и остатки косметики. Именно поэтому тональное средство лучше подбирать не по цвету щеки или кисти руки. Посмотрите, как оно смотрится на границе лица и шеи. Оттенок должен плавно переходить на шею, а не оставлять заметную полосу.

Что делать с нейтральным и оливковым подтоном

Не всем подходит четкое деление на теплый и холодный. У некоторых людей кожа имеет нейтральный подтон — в ней одновременно заметны теплые и холодные нюансы. Отдельно выделяют оливковый подтон. Он может проявляться по-разному, поэтому обычные тесты с венами или украшениями не всегда помогают его распознать.

Если ни один из вариантов не подходит, не нужно пытаться силой определить один конкретный тип. Подтон — это ориентир, который должен упростить выбор косметики и цветов, а не ограничивать его.

При подборе тонального крема самое важное — насколько средство подходит именно вашей коже. Даже правильное название подтона не гарантирует, что конкретный оттенок косметики вам подойдет.

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