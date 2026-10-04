Чому тональний може не підходити: можливо, ви не знаєте свій тон шкіри

Дівчата з різним тоном шкіри. Фото: magnific

Відтінок шкіри допомагає правильно підібрати тональний крем, рум’яна, помаду та навіть колір одягу. Але тут важливо розрізняти тон і підтон. Тон може стати темнішим після відпустки чи засмаги, а підтон при цьому не змінюється. Шкіра може мати теплий, холодний, нейтральний або оливковий підтон. Тому визначити його за одним лише поглядом на обличчя буває непросто.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на Instyle розповість, як це зробити в домашніх умовах.

Реклама

Візажисти радять сприймати цю інформацію як підказку, а не як сувору систему. Вона допоможе зрозуміти, які кольори краще поєднуються із зовнішністю.

Теплий підтон зазвичай помітний за жовтуватими, золотистими або персиковими відтінками шкіри. Він може бути як у дуже світлої людини, так і в людини зі смаглявою шкірою. У деяких випадках обличчя з теплим підтоном має легкий золотистий відлив. Але орієнтуватися тільки на цю ознаку не варто.

Для холодного підтону характерні рожеві, червонуваті або трохи синюваті відтінки. При цьому сама шкіра не обов’язково має бути дуже світлою. Холодний підтон зустрічається і в темнішій шкірі, тому визначати його лише за загальним кольором обличчя неправильно.

Як зрозуміти, який у вас підтон шкіри

На цей випадок є кілька простих способів, які можна спробувати при денному світлі. Один із них — подивитися на вени на зап’ясті:

сині або фіолетові вени частіше бувають у людей із холодним підтоном;

зеленуваті можуть свідчити про теплий;

якщо колір складно визначити або він здається різним, підтон може бути нейтральним.

Ще один варіант — приміряти золоті та срібні прикраси. Подивіться, який метал краще поєднується зі шкірою. Проте цей тест також не дає стовідсоткової відповіді.

Читайте також:

Найпрактичніший спосіб — перевірити тональний крем. Нанесіть кілька відтінків на лінію нижньої щелепи й порівняйте їх при природному освітленні. Правильний засіб не має помітно відрізнятися від шкіри.

Чому обличчя може вводити в оману

Колір обличчя не завжди показує справжній підтон шкіри. На нього впливають почервоніння, пігментні плями, засмага та залишки косметики. Саме тому тональний засіб краще підбирати не за кольором щоки чи кисті руки. Подивіться, який вигляд він має на межі обличчя та шиї. Відтінок має плавно переходити на шию, а не залишати помітну смугу.

Що робити з нейтральним та оливковим підтоном

Не всім підходить чіткий поділ на теплий і холодний. У частини людей шкіра має нейтральний підтон — у ній одночасно помітні теплі та холодні нюанси. Окремо виділяють оливковий підтон. Він може мати різні прояви, тому звичайні тести з венами або прикрасами не завжди допомагають його розпізнати.

Якщо жоден із варіантів не підходить, не потрібно намагатися силоміць визначити один конкретний тип. Підтон — це орієнтир, який має спростити вибір косметики та кольорів, а не обмежувати його.

Для підбору тонального крему найважливіше — настільки засіб підходить саме вашій шкірі. Навіть правильна назва підтону не гарантує, що конкретний відтінок косметики вам підійде.

Раніше ми писали про напій, який багато хто п’є щодня. Він може впливати не лише на самопочуття. Його регулярне вживання пов’язують зі змінами, які з часом стають помітними на зубах і шкірі, хоча причина не завжди очевидна.

Також Новини.LIVE повідомляли, що б’юті-процедури теж змінюються: те, що ще кілька десятиліть тому вважалося сучасним способом догляду, сьогодні використовують значно рідше. Деякі методи поступилися місцем новим підходам, а щодо інших виникли питання про їхню ефективність і безпечність.