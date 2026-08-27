Що робить шкіру старшою: 5 звичок, які варто переглянути

Дівчина розглядає своє обличчя в дзеркалі. Фото: magnific

Шкіра змінюється не лише через вік. На її вигляд впливають звичайні речі, які ми робимо щодня і часто навіть не помічаємо. Куріння, сонце без SPF, багато солодкого, занадто старанне вмивання та постійний недосип можуть поступово зробити шкіру сухішою, тьмянішою та менш пружною.

Новини.LIVE з посиланням на Ukr.media розповість про це детальніше.

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Куріння

Про шкоду сигарет для шкіри говорять не так часто, як про їхній вплив на легені. Але різницю з часом добре видно на обличчі.

Нікотин звужує судини, через що погіршується кровопостачання шкіри. Куріння також прискорює руйнування колагену та може порушувати його утворення. У курців швидше з'являються зморшки, особливо навколо губ. Шкіра може ставати тьмяною, сухою і втрачати чіткий контур.

Сонце без SPF

Засмагла шкіра може мати гарний вигляд недовго, а надлишок ультрафіолету з часом пошкоджує її. Сонячне випромінювання впливає на колаген і поступово знижує пружність шкіри.

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З роками це проявляється пігментними плямами, дрібними зморшками та нерівним тоном. Причому для цього не обов'язково щоліта отримувати сильні сонячні опіки.

Отже SPF потрібен не тільки на пляжі. Якщо ви довго перебуваєте надворі, наносьте сонцезахисний крем на обличчя, шию та відкриті ділянки шкіри.

Багато солодкого

Повністю відмовлятися від десертів через страх перед зморшками точно не потрібно. Інша справа, коли солодке стає щоденною звичкою і займає в раціоні занадто багато місця.

За надлишку цукру в організмі відбувається процес, який називають глікацією. Простими словами, надлишок цукру сприяє пошкодженню білків, зокрема колагену та еластину. Через це шкіра поступово може втрачати пружність.

Тож справа не в тістечку на вихідних, а в постійному надлишку солодощів, солодких напоїв і десертів.

Вмивання до скрипу

Після вмивання шкіра не повинна бути настільки чистою, щоб буквально скрипіти. Якщо після води та засобу для очищення обличчя сильно стягує, це сигнал, що ви перестаралися.

Гаряча вода, жорстке мило та агресивні засоби можуть пошкоджувати захисний бар'єр шкіри. Через це вона швидше втрачає вологу, стає сухою, червоніє та починає лущитися.

Недосип і сон обличчям у подушку

Регулярний недосип може позначатися і на вигляді шкіри. Обличчя стає тьмянішим, шкіра може виглядати втомленою, а дрібні зморшки — помітнішими.

На стан обличчя також може впливати тиск на шкіру під час сну. Якщо щоночі притискати щоку до подушки, після пробудження на ній можуть залишатися складки. Зазвичай вони швидко зникають, але з віком шкірі може знадобитися більше часу, щоб повернутися до звичного стану.

Тому базовий догляд за шкірою — це не тільки креми та сироватки. Іноді варто просто менше курити, не забувати про SPF, не терти обличчя під час вмивання та нарешті виспатися.

Раніше ми писали про те, що варто змінити у догляді жінкам після 60 років. Всього одна звичка тут може відігравати звичну роль і мова про звичайне зволоження шкіри.

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