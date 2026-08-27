Что старит кожу: 5 привычек, которые стоит пересмотреть

Девушка рассматривает свое лицо в зеркале. Фото: magnific

Кожа меняется не только с возрастом. На ее внешний вид влияют обычные вещи, которые мы делаем каждый день и часто даже не замечаем. Курение, пребывание на солнце без SPF, употребление большого количества сладкого, слишком тщательное умывание и постоянный недосып могут постепенно сделать кожу более сухой, тусклой и менее упругой.

Новини.LIVE со ссылкой на Ukr.media расскажут об этом подробнее.

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Курение

О вреде сигарет для кожи говорят не так часто, как об их влиянии на легкие. Но разница со временем хорошо заметна на лице.

Никотин сужает сосуды, из-за чего ухудшается кровоснабжение кожи. Курение также ускоряет разрушение коллагена и может нарушать его образование. У курильщиков быстрее появляются морщины, особенно вокруг губ. Кожа может становиться тусклой, сухой и терять четкий контур.

Солнце без SPF

Загорелая кожа может хорошо выглядеть недолго, а избыток ультрафиолета со временем повреждает ее. Солнечное излучение воздействует на коллаген и постепенно снижает упругость кожи.

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С годами это проявляется пигментными пятнами, мелкими морщинами и неровным тоном. Причем для этого не обязательно каждое лето получать сильные солнечные ожоги.

Итак, SPF нужен не только на пляже. Если вы долго находитесь на улице, наносите солнцезащитный крем на лицо, шею и открытые участки кожи.

Много сладкого

Полностью отказываться от десертов из-за страха перед морщинами точно не нужно. Другое дело, когда сладкое становится ежедневной привычкой и занимает в рационе слишком много места.

При избытке сахара в организме происходит процесс, который называют гликацией. Проще говоря, избыток сахара способствует повреждению белков, в частности коллагена и эластина. Из-за этого кожа постепенно может терять упругость.

Поэтому дело не в пирожном по выходным, а в постоянном избытке сладостей, сладких напитков и десертов.

Умывание до скрипа

После умывания кожа не должна быть настолько чистой, чтобы буквально скрипеть. Если после воды и средства для очищения лица ощущается сильное стягивание, это сигнал о том, что вы переусердствовали.

Горячая вода, жесткое мыло и агрессивные средства могут повреждать защитный барьер кожи. Из-за этого она быстрее теряет влагу, становится сухой, краснеет и начинает шелушиться.

Недосыпание и сон лицом в подушку

Регулярный недосып может сказываться и на внешнем виде кожи. Лицо становится тусклее, кожа может выглядеть уставшей, а мелкие морщинки — более заметными.

На состояние лица также может влиять давление на кожу во время сна. Если каждую ночь прижимать щеку к подушке, после пробуждения на ней могут оставаться складки. Обычно они быстро исчезают, но с возрастом коже может потребоваться больше времени, чтобы вернуться в привычное состояние.

Поэтому базовый уход за кожей — это не только кремы и сыворотки. Иногда стоит просто меньше курить, не забывать о SPF, не тереть лицо во время умывания и, наконец, выспаться.

Ранее мы писали о том, что стоит изменить в уходе женщинам после 60 лет. Всего одна привычка здесь может сыграть привычную роль, и речь идет об обычном увлажнении кожи.

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