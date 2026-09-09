Будуть жовті зуби й тьмяна шкіра: напій, що негативно впливає на нашу зовнішність

Дівчина щось п'є із чашки. Фото: magnific

Кава для багатьох людей давно стала звичною частиною дня. Вона допомагає прокинутися вранці, додає бадьорості та просто дарує приємний смак. Проте регулярне вживання цього напою може позначатися не лише на самопочутті, але і на стані шкіри та зубів. Є кілька моментів, про які варто пам’ятати.

Новини.LIVE розповість детальніше про те, що варто знати кожній.

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Як кава впливає на зуби

Одна з головних проблем — зміна кольору емалі. У каві є пігменти, які можуть залишатися на поверхні зубів. Через це з часом вони набувають жовтуватого або темнішого відтінку. Чим частіше людина п’є каву, тим помітнішими можуть ставати такі зміни.

Напій також має певну кислотність. Якщо часто пити каву протягом дня, це може несприятливо впливати на емаль. Саме тому після чашки кави корисно прополоскати рот звичайною водою. А от одразу чистити зуби щіткою не варто — краще почекати близько 30 хвилин.

Що відбувається зі шкірою при регулярному вживанні кави

Кава сама по собі не робить шкіру сухою чи проблемною. Важливіше те, скільки її людина п’є та що ще є в її раціоні. Якщо кавою замінювати воду або пити її у великих кількостях, організм може отримувати менше рідини, ніж потрібно.

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Ще один момент — кофеїн може тимчасово підвищувати рівень кортизолу. У деяких людей надлишок кофеїну разом із нестачею сну та постійним стресом може позначатися на стані шкіри. Тому не варто списувати висипання чи тьмяний колір обличчя лише на каву.

Чи можна використовувати каву для догляду за шкірою

Кава часто зустрічається у складі домашніх засобів та косметики. Кофеїн має властивості, завдяки яким його додають до кремів, масок і засобів для зони навколо очей. Водночас домашній догляд із кавою варто використовувати обережно. Не всі популярні рецепти однаково добре підходять для шкіри.

Маски з кавою

Мелену каву часто змішують із медом або іншими компонентами та використовують як домашню маску. Такий засіб може зробити шкіру на дотик гладшою, але не варто тримати його на обличчі занадто довго. Якщо шкіра чутлива, краще спочатку перевірити реакцію на невеликій ділянці.

Мелену каву часто змішують із медом або іншими компонентами та використовують як домашню маску. Такий засіб може зробити шкіру на дотик гладшою, але не варто тримати його на обличчі занадто довго. Якщо шкіра чутлива, краще спочатку перевірити реакцію на невеликій ділянці. Кавові скраби

Крупинки меленої кави можуть працювати як механічний ексфоліант. Проте вони здатні травмувати шкіру, якщо сильно терти обличчя. Для обличчя краще обирати засоби з делікатними частинками або кислотами, розроблені саме для такого догляду.

Крупинки меленої кави можуть працювати як механічний ексфоліант. Проте вони здатні травмувати шкіру, якщо сильно терти обличчя. Для обличчя краще обирати засоби з делікатними частинками або кислотами, розроблені саме для такого догляду. Косметика з кофеїном

Кофеїн часто можна побачити у складі кремів і сироваток. Такі засоби можуть тимчасово зменшувати набряклість і робити шкіру більш свіжою на вигляд. Але ефект залежить від конкретного продукту та його складу.

Кава не обов’язково має зникнути з вашого раціону через бажання зберегти здорові зуби та гарну шкіру. Набагато важливіше знати міру, пити достатньо води та не забувати про звичайний догляд.

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