Найдивніші б’юті-тренди, які реально існували: для них брали равликів, бджіл та золото

Дівчина з маскою для обличчя. Фото: magnific

Б’юті-індустрія знає чимало дивних трендів. Люди наносили на обличчя золото, клали на шкіру живих равликів і дозволяли рибкам очищати шкіру стоп. Зараз деякі з цих процедур звучать майже неймовірно, але свого часу вони були цілком реальними. Іноді достатньо подивитися на старі б’юті-тренди, щоб зрозуміти, наскільки сміливими були уявлення про красу.

Редакція Новини.LIVE розповість про них детальніше.

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Равлики на обличчі

Слиз равлика давно використовують у косметиці. Але деякі spa-салони пішли далі — там на обличчя клієнтам клали живих равликів. Вони повзали по шкірі й залишали після себе слиз. Саме заради нього люди й погоджувалися на таку процедуру.

Звучить незвично, але ідея не була випадковою. Равликовий слиз уже використовували в кремах і сироватках, тому в spa вирішили зробити з нього окрему процедуру. Щоправда, погодитися на равлика, який повзе по щоці, могли далеко не всі.

Бджолина отрута замість ботоксу

Косметика з бджолиною отрутою теж свого часу наробила шуму. Її навіть рекламували як "натуральний ботокс". Вважалося, що компоненти бджолиної отрути подразнюють шкіру. Через це посилюється кровообіг і може з’явитися легкий набряк. Після цього шкіра мала ставати гладкою.

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Звісно, це не був справжній ботокс. Але сама назва добре працювала для реклами. Засоби з bee venom стали популярними серед тих, хто шукав незвичайний догляд.

Бджола. Фото: magnific

Золото замість звичайної маски

Золоті маски любили салони, які хотіли показати дорогий догляд. На обличчя наносили тонкі листи золота або маски із золотими частинками. Золоту косметику рекламували як засіб для сяйва шкіри та боротьби з ознаками старіння. Їй також приписували здатність стимулювати вироблення колагену.

Але тут варто розділяти рекламу і реальні властивості золота. Сам факт, що на обличчя нанесли дорогий метал, ще не робить процедуру омолоджувальною.

Чорні маски, які відривали від шкіри

Можливо, хтось із вас ще пам’ятає чорні peel-off маски, відео з якими свого часу були всюди. Маску наносили на обличчя товстим шаром. Потім чекали, поки вона висохне. Після цього починалося найцікавіше — її потрібно було зняти.

Деякі маски трималися на шкірі так міцно, що процедура ставала дуже болючою. Люди все одно знімали їх на камеру й викладали відео в соцмережі. У результаті сама процедура стала частиною розваги. Драматичні відео з її зняттям легко привертали увагу в мережі.

Дівчина з чорною маскою. Фото: magnific

Рибки замість педикюру

Fish spa теж свого часу дивував багатьох. Людина опускала ноги у воду, а маленькі рибки Garra rufa поїдали відмерлі частинки шкіри. У цих риб немає зубів, тому вони не кусають шкіру в прямому сенсі. Вони підбирають ороговілі частинки, через що людина відчуває легке поколювання.

Для когось це був звичайний spa-догляд. Для когось — дуже дивний спосіб провести час.

Сьогодні частина цих трендів уже сприймається як курйоз. Але вони показують, наскільки далеко іноді заходить б’юті-індустрія. Особливо коли незвичайну процедуру можна красиво подати, зняти на відео і переконати людей, що саме цього їм не вистачало для краси.

Раніше ми писали про те, що зморшки можуть з’являтися не лише через вік. Деякі щоденні звички непомітно шкодять шкірі та з часом можуть зробити її сухішою, тьмянішою і менш пружною.

Також Новини.LIVE повідомляли, що після 40 років шкіра може змінюватися помітніше, і звичного догляду вже не завжди достатньо. Крем сам по собі не вирішить усе: на стан шкіри впливають сон, харчування, рух і навіть щоденні звички.