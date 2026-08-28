Необычные бьюти-тренды, которые существовали: для них использовали улиток, пчел и золото

Девушка в маске для лица. Фото: magnific

В индустрии красоты было немало странных трендов. Люди наносили на лицо золото, прикладывали к коже живых улиток и позволяли рыбкам очищать кожу стоп. Сейчас некоторые из этих процедур звучат почти невероятно, но в свое время они были вполне реальными. Иногда достаточно взглянуть на старые тренды в сфере красоты, чтобы понять, насколько смелыми были представления о красоте.

Редакция Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

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Улитки на лице

Слизь улитки давно используют в косметике. Но некоторые spa-салоны пошли дальше — там на лицо клиентам клали живых улиток. Они ползали по коже и оставляли после себя слизь. Именно ради нее люди и соглашались на такую процедуру.

Звучит необычно, но идея не была случайной. Улиточный слизь уже использовали в кремах и сыворотках, поэтому в спа-салонах решили сделать из него отдельную процедуру. Правда, согласиться на улитку, ползущую по щеке, могли далеко не все.

Пчелиный яд вместо ботокса

Косметика с пчелиным ядом тоже в свое время наделала шума. Ее даже рекламировали как "натуральный ботокс". Считалось, что компоненты пчелиного яда раздражают кожу. Из-за этого усиливается кровообращение и может появиться легкий отек. После этого кожа должна была стать гладкой.

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Конечно, это не был настоящий ботокс. Но само название хорошо работало в рекламе. Средства с пчелиным ядом стали популярными среди тех, кто искал необычный уход.

Пчела. Фото: magnific

Золото вместо обычной маски

Золотые маски любили салоны, которые хотели продемонстрировать дорогой уход. На лицо наносили тонкие листы золота или маски с золотыми частицами. Золотую косметику рекламировали как средство для придания коже сияния и борьбы с признаками старения. Ей также приписывали способность стимулировать выработку коллагена.

Но здесь стоит отделять рекламу от реальных свойств золота. Сам факт, что на лицо нанесли дорогой металл, еще не делает процедуру омолаживающей.

Черные маски, которые отрывали от кожи

Возможно, кто-то из вас еще помнит черные peel-off-маски, видео с которыми в свое время были повсюду. Маску наносили на лицо толстым слоем. Затем ждали, пока она высохнет. После этого начиналось самое интересное — ее нужно было снять.

Некоторые маски держались на коже так крепко, что процедура становилась очень болезненной. Люди все равно снимали их на камеру и выкладывали видео в соцсети. В результате сама процедура стала частью развлечения. Драматичные видео с ее снятием легко привлекали внимание в сети.

Девушка с черной маской. Фото: magnific

Рыбки вместо педикюра

Fish spa тоже в свое время удивлял многих. Человек опускал ноги в воду, а маленькие рыбки Garra rufa съедали омертвевшие частицы кожи. У этих рыб нет зубов, поэтому они не кусают кожу в прямом смысле. Они подбирают ороговевшие частицы, из-за чего человек чувствует легкое покалывание.

Для кого-то это был обычный спа-уход. Для кого-то — очень странный способ провести время.

Сегодня часть этих трендов уже воспринимается как курьез. Но они показывают, насколько далеко иногда заходит бьюти-индустрия. Особенно когда необычную процедуру можно красиво преподнести, снять на видео и убедить людей, что именно этого им не хватало для красоты.

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Также Новини.LIVE сообщали, что после 40 лет кожа может меняться заметнее, и привычного ухода уже не всегда достаточно. Крем сам по себе не решит всех проблем: на состояние кожи влияют сон, питание, физическая активность и даже повседневные привычки.