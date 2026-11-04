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Головна Мода Бордовий колір на губах знову в моді: як підібрати свій відтінок

Бордовий колір на губах знову в моді: як підібрати свій відтінок

Ua ru
4 листопада 2026 10:07
Бордова помада може як освіжити обличчя, так і додати віку: як обрати свою
Помади в червоному відтінку. Фото: magnific

Бордова помада потіснила нюдові відтінки та ніжні блиски. Насичений винний колір робить макіяж виразнішим і додає образу елегантності. Водночас він не обов’язково має бути частиною вечірнього макіяжу: за правильного нанесення бордові губи доречні й у повсякденних образах. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на interia.styl.

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Щоб не відвертати увагу від губ, візажисти радять відмовитися від яскравих тіней і складного контурингу. Не менш важливо знайти свій відтінок помади. Невдалий вибір може підкреслити почервоніння, зробити обличчя блідим або візуально додати втоми.

Як носити бордову помаду

Чіткий контур більше не є обов’язковою умовою для ефектного макіяжу губ. Один із трендових прийомів — нанести помаду пальцем і злегка розтушувати краї. Тоді макіяж буде мати менш формальний вигляд.

Ще один варіант — техніка cherry cola lips. Для неї використовують темний бордовий або вишневий олівець, а поверх наносять помаду світлішого відтінку. Завдяки поєднанню кольорів губи набувають виразного об’єму.

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Бордовий колір вдало поєднується з доглянутою шкірою, легким рум’янцем, акуратно оформленими бровами та туші для вій. Якщо матова помада здається надто сухою, можна обрати засіб із сатиновим фінішем.

Помада, що підійде для осені
Вишневі губи. Фото з Instagram

Такий макіяж пасує до різного одягу. Увечері його можна доповнити класичним костюмом або сукнею, а вдень — джинсами, светром і шкіряною курткою. Ще варто врахувати кілька прийомів, які допоможуть зробити колір стійкішим. Перед нанесенням помади фахівці радять розподілити по губах тонкий шар тонального засобу або консилера. Він вирівняє природний відтінок губ і стане основою для косметики.

Після нанесення помади можна прикласти до губ тонку серветку, а потім обережно пройтися по ній пухнастим пензлем із невеликою кількістю прозорої розсипчастої пудри. Це допоможе закріпити колір.

Як підібрати бордовий відтінок до шкіри

Бордовий — це не один конкретний колір. До цієї гами належать винні, вишневі, сливові, фіолетові та коричнюваті відтінки. Саме тому перед купівлею помади варто врахувати підтон шкіри, а не орієнтуватися лише на модні тенденції.

  • Для шкіри з холодним підтоном підійдуть глибокі бордові відтінки зі сливовими або фіолетовими нотами. Вони доповнять природну прохолоду зовнішності.
  • Теплому підтону більше пасуватимуть винні кольори з коричневими, теракотовими, іржавими чи вишневими нюансами. Такі відтінки допоможуть зберегти гармонію між кольором губ і шкіри.
  • Власницям дуже світлої шкіри варто обережно ставитися до надто темних і насичених помад. Контраст може виявитися різким, тому м’якші варіації бордового будуть доречнішим вибором.
Яскрава помада в осінньому макіяжі
Стриманий макіяж з акцентом на губи. Фото з Instagram

Правильно підібрана помада не лише відповідає трендам, а й підкреслює зовнішність. Тому під час вибору варто зважати на власний підтон шкіри та насиченість кольору.

Раніше ми писали про те, які прийоми в макіяжі допоможуть освіжити образ. Мова про нову техніку фарбування губ. На зміну дзеркальному блиску й чіткому контуру приходить ефект розмитого кольору — ніби губи щойно поцілували. Розповідаємо, як повторити цей прийом за допомогою олівця чи бальзаму.

Також Новини.LIVE повідомляли, як зробити погляд виразнішим без накладних вій і темних тіней. Світлий акцент у внутрішніх куточках, підкручені вії та бежевий олівець на нижній слизовій допоможуть в цьому.

мода макіяж Помада краса стиль
Юлія Хівренко - редактор, експерт в рубриці "мода"
Автор:
Юлія Хівренко

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