Дівчата в яскравих куртках. Фото: magnific

Зимова куртка — це та сама річ, що супроводжує нас щодня в холодний сезон, тому її колір має значення не лише для гардероба, а й для настрою. Чорний залишається звичним вибором, проте шоколадний і бордовий здатні внести різноманіття у зимові образи без сміливих експериментів.

Новини.LIVE розповість, чому ці кольори будуть серед фаворитів цього сезону.

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Який колір куртки обрати на зиму

Темна куртка — практичне рішення для холодного сезону, коли доводиться ходити засніженими вулицями, користуватися громадським транспортом і не завжди мати час на догляд за одягом. Але це не означає, що гардероб потрібно обмежувати чорним. Є відтінки, які не поступаються йому в універсальності, проте мають значно цікавіший вигляд.

Цього сезону в центрі уваги — насичені природні кольори, зокрема шоколадний і бордовий. Вони не вимагають повністю змінювати гардероб: достатньо звичних джинсів, светра чи базових штанів, щоб куртка стала помітною частиною образу.

Шоколадний

Глибокий шоколадний відтінок нагадує колір темної кави або какао. Він має достатньо насиченості, щоб не загубитися серед зимового одягу. Саме тому коричнева куртка може стати вдалим вибором для тих, хто втомився від чорного, але не готовий до яскравих кольорів.

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Куртка у коричневому відтінку. Фото: Instagram

У повсякденних образах шоколадний можна поєднувати з молочним, бежевим, сірим і темно-синім. Наприклад, пуховик такого кольору можна вдягнути з блакитними джинсами, світлим светром і коричневими черевиками.

Є й практичний нюанс: на темно-коричневій тканині дрібні забруднення можуть бути менш помітними, ніж на світлій. Проте багато залежить від матеріалу та його фактури. Гладка тканина зазвичай простіша в догляді, ніж замша або матеріали з вираженим ворсом.

Бордовий

Ще один відтінок, який заслуговує на місце у зимовому гардеробі. Він нагадує стиглу вишню або темне червоне вино. На відміну від яскраво-червоного, такий колір не привертає занадто багато до себе уваги, але додає образу виразності. Бордову куртку можна носити з чорними штанами, сірим трикотажем, бежевими шарфами або звичайними синіми джинсами.

Куртка у бордовому відтінку. Фото: Instagram

Водночас бордовий має різні відтінки. Темний винний краще підходить для щоденного носіння, тоді як насичений вишневий помітніший на тлі зимових пейзажів. Під час вибору варто враховувати й освітлення: у магазині колір може здаватися яскравішим, ніж на вулиці.

Обидва відтінки можуть стати вдалою заміною чорній куртці. Шоколадний підійде тим, хто віддає перевагу спокійним поєднанням, а бордовий — тим, кому хочеться додати зимовому гардеробу кольору.

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